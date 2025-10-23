Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού!
Σοκ στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, καθώς ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ συνελήφθη από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό.
Νέα τροπή πήρε η υπόθεση γνωστού Nbaer σχετικά με την εμπλοκή του για παράνομο στοιχηματισμό. Ο λόγος για τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ο οποίος όπως ανφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (23/10), στο πλαίσιο έρευνας του FBI για τον στοιχηματισμό στον αθλητισμό.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πέιτελ θα δώσει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ανακοινώσει τις συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας.
Μάλιστα δεν αφορά μόνο στοιχήματα όπου ο ίδιος έπαιζε, αλλά και κάποια, τα οποία αφορούσαν τις δικές του επιδόσεις σε παιχνίδια του NBA, που είχαν ως αποτέλεσμα κερδισμένα «σημεία» αξίας πολλών πολλών χιλιάδων δολαρίων.
Δείτε την ανάρτηση για τον Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ
Miami Heat guard Terry Rozier was arrested early Thursday morning as part of an FBI sports betting gambling probe, sources tell ESPN. The Eastern District of New York and FBI director Kash Patel will hold a press conference at 10 am ET to announce arrests from investigation.
— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025
