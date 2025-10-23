Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού!

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση γνωστού Nbaer σχετικά με την εμπλοκή του για παράνομο στοιχηματισμό. Ο λόγος για τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ο οποίος όπως ανφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (23/10), στο πλαίσιο έρευνας του FBI για τον στοιχηματισμό στον αθλητισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πέιτελ θα δώσει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ανακοινώσει τις συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Μάλιστα δεν αφορά μόνο στοιχήματα όπου ο ίδιος έπαιζε, αλλά και κάποια, τα οποία αφορούσαν τις δικές του επιδόσεις σε παιχνίδια του NBA, που είχαν ως αποτέλεσμα κερδισμένα «σημεία» αξίας πολλών πολλών χιλιάδων δολαρίων.

