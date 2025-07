Ο Αμερικανός NBAer, Τέρι Ροζίερ, ερευνάται από το FBI (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό υπό διερεύνηση, όσον αφορά μια υπόθεση ύποπτου στοιχηματισμού, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται το όνομά του.

Μάλιστα δεν αφορά μόνο στοιχήματα όπου ο ίδιος έπαιζε, αλλά και κάποια, τα οποία αφορούσαν τις δικές του επιδόσεις σε παιχνίδια του NBA. Επί της ουσίας ερευνώνται δικές του «κακές εμφανίσεις», που είχαν ως αποτέλεσμα κερδισμένα «σημεία» αξίας πολλών πολλών χιλιάδων δολαρίων.

Μια νέα αποκάλυψη είδε το φως της δημοσιότητας και εμπλέκει τον Ροζίερ, με έναν επαγγελματία «παίκτη» στοιχήματος. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2023, πριν από ένα παιχνίδι ανάμεσα στους Χόρνετς και τους Πέλικανς, ο εν λόγω παίκτης, έπαιξε τουλάχιστον 30 (!) στοιχήματα αξίας 13.000 δολαρίων, στο να κάνει ένα κακό παιχνίδι ο Ροζίερ.

Στο παιχνίδι αυτό, ο Ροζίερ αποχώρησε έπειτα από δέκα λεπτά με… τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα όλα τα στοιχήματα αυτά να θεωρούνται κερδισμένα. Αυτό ήταν και το τελευταίο ματς που έπαιξε με τους Χιτ, πριν εκείνοι τον ανταλλάξουν.

