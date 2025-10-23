NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Ο…κακός χαμός γίνεται στο NBA, καθώς μετά τον Τέρι Ροζίερ, συνελήφθη και ο Τσόνσι Μπίλαπς με κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος του NBA Σαμς Σαράνια, αλλά και το «ESPN», ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, έχει ήδη συλληφθεί από το FBI για φερόμενη συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου τις επόμενες ώρες για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα. Οι τελευταίες πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αναφέρουν πως έχουν γίνει ήδη 10 συλλήψεις από τις αρχές.

Ο Ροζίερ, ο οποίος εντάχθηκε στους Μαϊάμι Χιτ το 2024 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (23/10) στο Ορλάντο της Φλόριντα. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής πού συνελήφθη ο Μπίλαπς, αλλά οι Μπλέιζερς αγωνίστηκαν στο Πόρτλαντ τα ξημερώματα.

Οι Ροζίερ και Μπίλαπς βρίσκονται μεταξύ περισσότερων από εικοσι τεσσάρων ατόμων που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομο στοιχηματισμό.

Πάντα σύμφωνα με ΜΜΕ των ΗΠΑ, ο 31χρονος γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή του σε παράνομο αθλητικό στοιχηματισμό από τον περασμένο Ιανουάριο. Η φερόμενη δε εμπλοκή του στο παράνομο αθλητικό στοιχηματισμό φέρεται να συνέβη το 2023 κι ενώ τότε ο Ροζίερ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Το εν λόγω κύκλωμα τυχερών παιχνιδιών κατηγορείται για συνεργασία με τον πρώην ΝΒΑερ Τζόντεϊ Πόρτερ (έχει παραδεχθεί την ενοχή του), για να χειραγωγήσουν την απόδοσή του σε αγώνες του NBA και φέρεται να έπαιξε σημαντικά ποσά σε στοιχήματα στον Ροζίερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Χόρνετς το 2023.

Το FBI θα ανακοινώσει περισσότερα σχετικά με τους συλληφθέντες αργότερα σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

