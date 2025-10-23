H ανακοίνωση του NBA για τους συλληφθέντες Ροζίερ και Μπίλαπς (pic)
Το NBA είναι ανάστατο τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού, με τη Λίγκα να εκφράζει την επίσημη θέση της. «Ροζίερ και Μπίλαπς τίθενται άμεσα σε υποχρεωτική άδεια».
Σάλος έχει προκληθεί στις τάξεις του NBA με τη σύλληψη του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και τους προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς για στοιχηματισμό.
Η λίγκα πήρε θέση για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, τονίζοντας πως οι δύο άνδρες τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα για όσο διαρκεί η σχετική έρευνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με τις Ομοσπονδιακές αρχές με προτεραιότητα την ακεραιότητα του αθλήματος.
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/vJ4bL2JwiC
— NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025
«Εξετάζουμε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και ο Τσόνσι Μπίλαπς τίθενται σε άμεση διαθεσιμότητα από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες με τη μέγιστη σοβαρότητα και η ακεραιότητα του αθλήματός μας παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα», αναφέρει σχετικά το ΝΒΑ.
