H ανακοίνωση του NBA για τους συλληφθέντες Ροζίερ και Μπίλαπς (pic)

Σάλος έχει προκληθεί στις τάξεις του NBA με τη σύλληψη του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και τους προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς για στοιχηματισμό.

Η λίγκα πήρε θέση για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, τονίζοντας πως οι δύο άνδρες τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα για όσο διαρκεί η σχετική έρευνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με τις Ομοσπονδιακές αρχές με προτεραιότητα την ακεραιότητα του αθλήματος.

«Εξετάζουμε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και ο Τσόνσι Μπίλαπς τίθενται σε άμεση διαθεσιμότητα από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες με τη μέγιστη σοβαρότητα και η ακεραιότητα του αθλήματός μας παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα», αναφέρει σχετικά το ΝΒΑ.