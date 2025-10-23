sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23 Οκτωβρίου 2025 | 20:01

Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Spotlight

Το NBA στη δίνη του στοιχηματικού κυκλώνα. Έναν χρόνο αφόρου απέκλεισε απέκλεισε ισοβίως τον παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, Τζοντέι Πόρτερ, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή αποκάλυπτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε παίκτες στοιχημάτων και στοιχημάτιζε και ο ίδιος σε αγώνες, ένα νέο σκάνδαλο ταλανίζει το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Με το FBI να έχει ήδη προχωρήσει στις συλλήψεις του αστέρα των Miami Heat, Τέρι Ροζίερ, αλλά και προπονητή των Portrland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για ακόμη μία φορά.

Η επιχείρηση του FBI διήρκεσε τέσσερα χρόνια και μέχρι στιγμής οδήγησε σε συνολικά 31 συλλήψεις σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 13 μελών της ιταλικής μαφίας «Cosa Nostra»), ενώ πέραν των Μπίλαπς και Ροζίερ, περάστηκαν χειροπέδες και στον πρώην παίκτη και προπονητή Ντέιμον Τζόουνς.

Πώς, όμως, το NBA παρακολουθεί τη ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα και καταφέρνει να ανακαλύπτει όσους… δελεάζονται από το «εύκολο χρήμα» ή την «αρρώστια» του τζόγου; Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές συνεργασίες. Επί της ουσίας παρακολούθηση της περίφημης «στοιχηματικής ακεραιότητας» στο NBA βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα συμμόρφωσης και παρακολούθησης που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, αλλά διαρκώς εξελίσσεται και περιλαμβάνει εκτενή εκπαίδευση για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά κυρίως, τη χρήση της τεχνολογίας με τη συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων στοιχηματισμού.

ΟΙ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ» ΤΟΥ NBA

Το ίδιο το NBA διαθέτει μια εσωτερική ομάδα αφοσιωμένη στην παρακολούθηση και τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Αποτελείται από δικηγόρους και έναν πλήρους απασχόλησης επιστήμονα δεδομένων (data scientist). Επικεφαλής είναι ανώτεροι παράγοντες του πρωταθλήματος, όπως ο Νταν Σπίλεϊν και η Ελίζαμπεθ Μάρινγκερ, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας.

Ο ρόλος της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων είναι συγκεκριμένος και αφορά αρχικά στη διερεύνηση ασυνήθιστων στοιχημάτων ή κινήσεων αποδόσεων (line movements). Ελέγχουν αν μια κίνηση οφείλεται σε κάτι αθώο (π.χ., ένας ξαφνικός τραυματισμός) ή σε κάτι ύποπτο, σε συνεργασία με τα τμήματα λειτουργίας μπάσκετ (basketball operations) και ασφάλειας του πρωταθλήματος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ… ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το NBA αξιοποιεί την τεχνογνωσία εξωτερικών φορέων που ειδικεύονται στην ακεραιότητα των στοιχηματικών αγορών. Βασικότερος «σύμμαχος» η Sportradar. Ο επίσημος διανομέας δεδομένων στοιχηματισμού του NBA (και όχι μόνο) παγκοσμίως. Η εταιρεία παρακολουθεί την παγκόσμια στοιχηματική δραστηριότητα για τον εντοπισμό πιθανής απάτης (fraud). Μπορεί να ειδοποιήσει τη Λίγκα εάν ένας παίκτης ή προσωπικό του πρωταθλήματος τοποθετήσει στοίχημα στο NBA, κάτι που απαγορεύεται.

Δεύτερος κορυφαίος «σύμμαχος» στη μάχη κατά του τζόγου, η U.S. Integrity. Επί της ουσίας είναι το σύστημα «έγκαιρης προειδοποίησης» για αθλητικά στοιχήματα και είναι εταιρεία συνεργαζόμενη με πρωταθλήματα, στοιχηματικές εταιρείες και ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ. Μάλιστα, χρησιμοποιεί έναν δικό της αλγόριθμο, για να εντοπίζει «ανώμαλα» στοιχήματα και ασυνήθιστα μεγάλες κινήσεις αποδόσεων. Όταν εντοπίζεται κάτι ύποπτο, αποστέλλεται σε αναλυτή για περαιτέρω έλεγχο και σήμανση (flagging). Ωστόσο, δεν έχει προσωπικά δεδομένα των παικτών, αλλά συλλέγει μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς δελτίων (unique ticket identifiers).

ΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κάθε φορά που κάποιος παίκτης του στοιχήματος κερδίζει, κάποιος χάνει. Και αυτός δεν είναι άλλος από τις στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες δεν συνεργάζονται απλά με το NBA, αλλά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο να «πιαστούν» οι… πονηροί. Είναι χαρακτηρισιτκό ότι υπάρχουν επίσημες συμβάσεις εγγυήσεις συνεργασίας με το NBA, υποχρεώνοντας σε κοινή χρήση δεδομένων και στην αναγνώριση και αναφορά ύποπτης δραστηριότητας.

Οι ίδιες οι εταιρείες διαθέτουν παγκόσμιες ομάδες κινδύνου και συναλλαγών (global risk and trading teams) που αναζητούν κινήσεις αποδόσεων εκτός του κανόνα και τις αναφέρουν σε φορείς όπως η U.S. Integrity. Κάτι, βεβαίως, που υποκρύπτει και… σύγκρουση συμφερόντων, καθώς υπάρχει συχνά η αντίδραση πως «βλέπουν ως ύποπτες όλες τις κινήσεις που τους κάνουν να χάνουν». Αλλά από την άλλη, όταν μια στοιχηματική αισθάνεται ανησυχία για συγκεκριμένες αποδόσεις, συχνά αποσύρει τις αγορές στοιχηματισμού για αυτά τα γεγονότα.

Τέλος, το ΝΒΑ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας με την International Betting Integrity Association (IBIA). Ένα δίκτυο παγκόσμιων στοιχηματικών φορέων που ανταλλάσσουν πληροφορίες περιστασιακά (ad hoc basis). Με σκοπό να μειωθεί η δυνατότητα όσων θέλουν να παρανομήσουν, να το κάνουν σε κάποια μακρινή ή… εξωτική αγορά.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Πώς έφτασε το FBI και το ΝΒΑ στις συλλήψεις και την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων; Όπως και στην περίπτωση του Τζοντέι Πόρτερ, παρατηρήθηκε ασυνήθιστα μεγάλη στοιχηματική δραστηριότητα (σ.σ. ο εν λόγω είχε… επενδύσει στο under στα προσωπικά του στατιστικά σε δύο συγκεκριμένες βραδιές). Μάλιστα, αυτά τα στοιχήματα ήταν τα μεγαλύτερα κερδοφόρα στοιχήματα στο NBA για εκείνες τις μέρες σε τουλάχιστον μία μεγάλη εταιρεία (DraftKings).

Αντίστοιχη περίπτωση και η σύλληψη του Ροζίερ. Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν «ύποπτο ενδιαφέρον» για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023. Συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων. Το ποντάρισμα αφορούσε στο under του Ροζίερ σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ. Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του Τσόνσι Μπίλαπς εμφανίζεται να είναι διαφορετική, αλλά και η δική του σύλληψη και συμπερίληψη στη δικογραφία για τον παράνομο στοιχηματισμό, έγινε μετά από συνεργασία όλων των παραπάνων φορέων με το NBA. Ο Μπίλαπς συνελήφθη στο Όρεγκον και κατηγορείται για παράνομη επιχείρηση πόκερ που συνδέεται με τη μαφία. Ουσιαστικά κατηγορείται ότι έστηνε παιχνίδια πόκερ. Και κάπως έτσι… έμπλεξε!

Όπως έχει δηλώσει ο Επίτροπος Άνταμ Σίλβερ, το νόμιμο πλαίσιο του στοιχηματισμού, σε αντίθεση με τον παράνομο στοιχηματισμό, προσφέρει διαφάνεια, επιτρέποντας την παρακολούθηση και τον εντοπισμό τέτοιων αποκλινουσών συμπεριφορών μέσω εξελιγμένων συστημάτων.

Headlines:
World
Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Crypto
Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23.10.25

Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μπέτις
Europa League 23.10.25

LIVE: Γκενκ – Μπέτις

LIVE: Γκενκ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μπέτις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σύνταξη
Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ

Μπορεί ο γιος της να υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δηλώνει θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών στη Βουλή ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο