Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23 Οκτωβρίου 2025 | 18:58

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Μπαράζ κατηγοριών και συλλήψεων από το πρωί (23/10) στο NBA, με τους Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς να έχουν ήδη προσαχθεί από το FBI, καθώς υπάρχουν σε βάρος τους κατηγορίες για ύποπτο στοιχηματισμό.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το «ESPN», ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς είναι επίσης μέσα στους βασικούς υπόπτους, ενώ και ο πρώην παίκτης και νυν προπονητής Ντέιμιον Τζόουνς σύμφωνα με το «NBA Central», κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Όλα αυτά δεν έρχονται σε τυχαίο timing και γίνονται τη μέρα που ξεκίνησε και επίσημα η regular season της σεζόν 2025-26. Ο Ροζίερ έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ και για την εφετινή σεζόν, το οποίο προέβλεπε 26.5 εκατομμύρια για τον ίδιο, ωστόσο με όλα αυτά που γίνονται το μέλλον του στο μπάσκετ είναι… μετέωρο.

Μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε η φημολογία και είχε μάλιστα δοθεί και απόδοση στο στοίχημα το να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Τι ισχύει με την περίπτωση Ροζίερ και για ποιον λόγο κατηγορείται

Στην υπόθεση του Ροζίερ, εδώ και καιρό είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που πιάστηκε από τις αρχές. Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση -συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων-, όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ. Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη χρονιά είχε κατηγορηθεί για τον ίδιο λόγο και ο Μαλίκ Μπίζλι, ωστόσο η έρευνα στην δική του υπόθεση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ούτε και θεωρείται τελειωμένη.

World
Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μπέτις
Europa League 23.10.25

LIVE: Γκενκ – Μπέτις

LIVE: Γκενκ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μπέτις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σύνταξη
Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ

Μπορεί ο γιος της να υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δηλώνει θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών στη Βουλή ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
