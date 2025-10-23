Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Μπαράζ κατηγοριών και συλλήψεων από το πρωί (23/10) στο NBA, με τους Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς να έχουν ήδη προσαχθεί από το FBI, καθώς υπάρχουν σε βάρος τους κατηγορίες για ύποπτο στοιχηματισμό.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το «ESPN», ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς είναι επίσης μέσα στους βασικούς υπόπτους, ενώ και ο πρώην παίκτης και νυν προπονητής Ντέιμιον Τζόουνς σύμφωνα με το «NBA Central», κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups has been arrested by the FBI for alleged illegal gambling, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Όλα αυτά δεν έρχονται σε τυχαίο timing και γίνονται τη μέρα που ξεκίνησε και επίσημα η regular season της σεζόν 2025-26. Ο Ροζίερ έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ και για την εφετινή σεζόν, το οποίο προέβλεπε 26.5 εκατομμύρια για τον ίδιο, ωστόσο με όλα αυτά που γίνονται το μέλλον του στο μπάσκετ είναι… μετέωρο.

Μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε η φημολογία και είχε μάλιστα δοθεί και απόδοση στο στοίχημα το να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Former NBA player and coach Damon Jones was charged in an illegal gambling case, per @ABC pic.twitter.com/8izziHOacl — NBACentral (@TheDunkCentral) October 23, 2025

Τι ισχύει με την περίπτωση Ροζίερ και για ποιον λόγο κατηγορείται

Στην υπόθεση του Ροζίερ, εδώ και καιρό είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που πιάστηκε από τις αρχές. Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση -συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων-, όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ. Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη χρονιά είχε κατηγορηθεί για τον ίδιο λόγο και ο Μαλίκ Μπίζλι, ωστόσο η έρευνα στην δική του υπόθεση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ούτε και θεωρείται τελειωμένη.