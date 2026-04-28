Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική υπηρεσία στην Κορινθία, για φωτιά που ξέσπασε στο Ζευγολατιό, σε σημείο όπου υπάρχουν πεύκα. Η φωτιά καίει σε ρεματιά, σε σημείο με αρκετά σκουπίδια, χωρίς όμως να κινδυνεύουν σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 56 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο της πυρκαγιάς ώστε να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές, ενώ εξετάζεται η πιθανή συνδρομή εναέριων μέσων, ανάλογα με την εξέλιξη του μετώπου και τις συνθήκες στο πεδίο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του korinthostv: