Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο – Μπήκε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι

Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Ταύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 14:30 σε σούπερ μάρκετ επι της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Συμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ενας άνδρας με απειλή όπλου επιχείρησε ένα ληστέψει το σούπερ μάρκετ, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να απειλεί τον επίδοξο ληστή με ψαλίδι και αυτός τράπηκε σε φυγή πεζός.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το συμβάν καταδίωξε τον ληστή και τον ακινητοποίησε στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης.

Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση σε οικοδομή εντοπίστηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα που, όπως διαπιστώθηκε, ανήκει στο δράστη.