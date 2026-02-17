Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο – Μπήκε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το συμβάν καταδίωξε τον ληστή και τον ακινητοποίησε στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης.
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
- Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά
Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Ταύρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 14:30 σε σούπερ μάρκετ επι της Γρηγορίου Λαμπράκη.
Συμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ενας άνδρας με απειλή όπλου επιχείρησε ένα ληστέψει το σούπερ μάρκετ, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να απειλεί τον επίδοξο ληστή με ψαλίδι και αυτός τράπηκε σε φυγή πεζός.
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το συμβάν καταδίωξε τον ληστή και τον ακινητοποίησε στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης.
Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση σε οικοδομή εντοπίστηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα που, όπως διαπιστώθηκε, ανήκει στο δράστη.
- Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»
- Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
- Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό
- Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
- Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο – Μπήκε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις