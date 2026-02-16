Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στον Πειραιά, είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα κρατώντας όπλο και κατάφερε να αρπάξει τις εισπράξεις και να εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους του καταστήματος, άρπαξε χρήματα και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα ίχνη του και προσπαθούν να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του μέσα από υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων.