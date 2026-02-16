Συναγερμός στον Πειραιά: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών
Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 9 το πρωί, στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της Θηβών στην Παλιά Κοκκινιά του Πειραιά
Ένοπλη ληστεία έγινε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, στον Πειραιά με τον δράστη να αρπάζει τις εισπράξεις και να φεύγει πεζός από το σημείο.
Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 το πρωί, στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της Θηβών 119, στην Παλιά Κοκκινιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης – που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του – με απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους του καταστήματος, άρπαξε όσα περισσότερα χρήματα μπορούσε από ταμεία και στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία για τον δράστη αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του.
