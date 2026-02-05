Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένου, τον Ιούνιο του 2025 στα Μέγαρα Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου 2026, 21χρονος ημεδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, για τα αδικήματα της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

«Ακολούθως, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- τηλεφωνικές συσκευές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε Ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη» αναφέρει η Αστυνομία.

Ληστεία στα Μέγαρα – Το χρονικό

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 21-06-2025, ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα Αττικής, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ περίπου.

Τον ηλικιωμένο είχε εντοπίσει αιμόφυρτο η σύζυγός του που ειδοποίησε τις αρχές. Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 51 ημέρες και τον Οκτώβριο πήρε εξιτήριο. Δυστυχώς τρεις ημέρες μετά κατέληξε.

Το ποινικό παρελθόν του φερόμενου δράστη

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, επισημαίνεται ότι, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με έτερο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.