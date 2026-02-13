Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, παρέστη ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη και θα συνεχιστεί με την ίδια δυναμική και τα επόμενα χρόνια.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, σε αναγνώριση της στήριξής του στην πειραϊκή επιχειρηματικότητα. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θοδωρής Καπράλος.

Από τον Δήμο Πειραιά, παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Ρέππας, Δημήτρης Καρύδης, Δημήτρης Αράπης, Γιώργος Βίτσας και Γρηγόρης Καψοκόλης, καθώς και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Χαρουτιούν Μαρκαριάν.

Στήριξη της τοπικής αγοράς

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με χαρά παρευρέθηκα στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς. Η στήριξη της τοπικής αγοράς και η στενή συνεργασία με τους φορείς του Πειραιά παραμένουν σταθερή μας προτεραιότητα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους στη χώρα και η συνεισφορά του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης είναι εξαιρετικά σημαντική.

Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και δημιουργικά στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Θοδωρή Καπράλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους οποίους ως Δημοτική Αρχή έχουμε μια άριστη συνεργασία. Μαζί έχουμε πετύχει πολλά και στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θοδωρής Καπράλος, σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Ο Πειραιάς αποτελεί μια σύγχρονη μητροπολιτική αγορά, μια πόλη που αναπτύσσεται δυναμικά και ενισχύει σταθερά τη θέση της στον απαιτητικό εμπορικό χάρτη των τελευταίων ετών. Πιστεύουμε ότι η αγορά μας κάνει σταθερά βήματα προόδου και μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη περισσότερα. Είμαι αισιόδοξος, γιατί οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πρωταγωνιστεί στη διασύνδεση εμπορίου και τουρισμού και στόχος μας είναι να δούμε τουρίστες που θα παραμένουν περισσότερο στην πόλη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική αγορά και την οικονομία του Πειραιά».