Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως

Στην ετήσια εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη της Κρητικής Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά στενή σχέση του Δήμου Πειραιά με έναν από τους πιο δραστήριους και πολυπληθείς συλλόγους της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα, με έντονο το στοιχείο της κρητικής παράδοσης και φιλοξενίας.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε η μνήμη του Νίκου Ξυλούρη, παρουσία της συζύγου του, κυρίας Ουρανίας Ξυλούρη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τους παρευρισκόμενους.

«Η συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Παγκρήτια Ένωση είναι σταθερή»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Με χαρά παρευρέθηκα και εφέτος στην κοπή της πίτας της Παγκρητίου Ενώσεως. Πρόκειται για μια Ένωση που κρατά ζωντανή την κρητική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, φέρνοντας κοντά Κρήτες κάθε ηλικίας μέσα από δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η κα Βασιλάκη είναι μια δραστήρια Πρόεδρος και η Παγκρήτια Ένωση αναπτύσσει πλούσιο πολιτιστικό έργο, με το οποίο μεταλαμπαδεύει τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στις νεότερες γενιές.

Η συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Παγκρήτια Ένωση είναι σταθερή και παραγωγική και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κα Ρένα Βασιλάκη, αναφέρθηκε στο έργο της Ενώσεως και στη σημασία της διατήρησης της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά