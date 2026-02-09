Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως
Κοντά στην κοινωνία και τους συλλόγους ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.
- Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
- Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ζητά η Καρυστιανού
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
Στην ετήσια εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.
Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη της Κρητικής Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά στενή σχέση του Δήμου Πειραιά με έναν από τους πιο δραστήριους και πολυπληθείς συλλόγους της πόλης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα, με έντονο το στοιχείο της κρητικής παράδοσης και φιλοξενίας.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε η μνήμη του Νίκου Ξυλούρη, παρουσία της συζύγου του, κυρίας Ουρανίας Ξυλούρη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τους παρευρισκόμενους.
«Η συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Παγκρήτια Ένωση είναι σταθερή»
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Με χαρά παρευρέθηκα και εφέτος στην κοπή της πίτας της Παγκρητίου Ενώσεως. Πρόκειται για μια Ένωση που κρατά ζωντανή την κρητική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, φέρνοντας κοντά Κρήτες κάθε ηλικίας μέσα από δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η κα Βασιλάκη είναι μια δραστήρια Πρόεδρος και η Παγκρήτια Ένωση αναπτύσσει πλούσιο πολιτιστικό έργο, με το οποίο μεταλαμπαδεύει τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στις νεότερες γενιές.
Η συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Παγκρήτια Ένωση είναι σταθερή και παραγωγική και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία».
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κα Ρένα Βασιλάκη, αναφέρθηκε στο έργο της Ενώσεως και στη σημασία της διατήρησης της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά
- Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Παγκρητίου Ενώσεως
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Νέος Δήμαρχος στο Δήμο Φιλιατών
- Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV
- Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
- «Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ»
- Νησιώτικος δήμος κόβει πρόστιμα για απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων
- Παναγόπουλος: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις