Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Με την παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη πραγματοποιήθηκε χθες, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η ετήσια εκδήλωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Η επετειακή εκδήλωση ανέδειξε την ιστορική διαδρομή του Συλλόγου από το 1926 έως σήμερα, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη του Πειραιά.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, εξήρε τη διαχρονική προσφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου, σημειώνοντας ότι η πορεία του συμπορεύεται με την ίδια την ιστορία της πόλης. Τόνισε ότι οι οδοντίατροι του Πειραιά, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, παρέμειναν προσηλωμένοι στην επιστημονική τους αποστολή και στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κοινές δράσεις στα σχολεία, στις ενημερωτικές πρωτοβουλίες για νέους γονείς και στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Αγάπης για την τρίτη ηλικία.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο Μιχάλη Αγρανιώτη και τα μέλη του Συλλόγου για το έργο και την προσφορά τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική και κοινωνική ζωή της πόλης, με τη Δημοτική Αρχή αρωγό σε κάθε πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των Πειραιωτών.

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Μιχάλης Αγρανιώτης, ανέφερε ότι η συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου αποτελεί μια ιστορική στιγμή υπερηφάνειας και ευθύνης, που επισφραγίζει έναν αιώνα συνεχούς επιστημονικής παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς στην πόλη.

Τόνισε πως, οι οδοντίατροι του Πειραιά, από το 1926 έως σήμερα, παραμένουν προσηλωμένοι στην πρόληψη, στη γνώση και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στοματικής υγείας, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις ενημέρωσης και αλληλεγγύης.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Δήμο Πειραιά και τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη για τη διαχρονική συνεργασία, επισημαίνοντας ότι ο Σύλλογος συνεχίζει δυναμικά το έργο του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, από τον Δήμο Πειραιά, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Γιώργος Βίτσα και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης, Ελίνα Βερυκάκη και Άννα Καψή.

Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά