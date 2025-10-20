Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα
Την ανησυχία του εξέφρασε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, για την επικείμενη εφαρμογή του μέτρου που καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από όλες τις επιχειρήσεις, από την 1η Νοεμβρίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασυνδεθούν με το IRIS μέσω τερματικών POS ή QR κωδίκων, συνδεδεμένων με φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
«Η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των επιχειρήσεων», λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Ταυτόχρονα, τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη συμμόρφωση φτάνουν τα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά, παρά το γεγονός ότι ούτε οι τράπεζες, ούτε η ΑΑΔΕ έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές και οδηγίες.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των επιχειρήσεων. Όταν οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμη έτοιμες, δεν μπορεί να επιβάλλονται πρόστιμα 10.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ στους επαγγελματίες. Ζητούμε ρεαλισμό, συντονισμό και σαφήνεια στην εφαρμογή.»
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:
• ‘Αμεση έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΑΑΔΕ,
• επίσημη ενημέρωση των τραπεζών και των επιχειρήσεων και
• παράταση της προθεσμίας εφαρμογής, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
