Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Με το Προεδρικό Διάταγμα 5/2026 το οποίο υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου (ΦΕΚ Τ.Α./19/2026) συγκροτήθηκε η Ερανική Επιτροπή για τη διενέργεια πανελλήνιου εράνου με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, με Πρόεδρο της Επιτροπής τον Δήμαρχο Ιωαννίνων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έρχεται ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Δήμου Ιωαννιτών και σχετικής πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία η σημερινή δημοτική αρχή ανέλαβε να προωθήσει με συνέπεια και ταχύτητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός έργου υψηλού ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα για την πόλη.

Το Προεδρικό Διάταγμα φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Τασούλα και εκδόθηκε κατόπιν πρότασης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας – Μαρίας Μιχαηλίδου.

Πρόκειται για μια άκρως θετική εξέλιξη για το Δήμο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, καθώς η σύσταση της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου υψηλού συμβολισμού, που φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Έδρα της Επιτροπής ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών, ενώ η διάρκεια λειτουργίας της καθορίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Η Επιτροπή

Η σύνθεση της Ερανικής Επιτροπή είναι η εξής:

Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης:

Πρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Αντιπρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, με αναπληρωτή τον Οδυσσέα Πότση.

Γραμματέας: Παρασκευή Τσίλη (αναπλ. Βασίλειος Κοσμάς)

Μέλος: Χρήστος Μασσαλάς, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αναπλ. Γεώργιος Καψάλης)

Μέλος: Παναγιώτης Τσαμάτος, ομότιμος καθηγητής (αναπλ. Ελευθερία Τζάλλα)

Μέλος: Χαρίλαος Λεοντάρης, συγγραφέας (αναπλ. Αγλαΐα Κωστοπούλου)

Ταμίας: Σπυρίδων Εργολάβος, φιλόλογος – συγγραφέας (αναπλ. Γεώργιος Καλέ)

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας αναφέρει:

«Η συγκρότηση της Ερανικής Επιτροπής αποτελεί μια θετική και ουσιαστική εξέλιξη για τα Ιωάννινα και για μια πρωτοβουλία με βαθύ ιστορικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, που δίνει θεσμική υπόσταση σε αυτή την προσπάθεια.

Η ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη. Με διαφάνεια, συνεργασία και σεβασμό στην ιστορική μνήμη, θα εργαστούμε ώστε το Μνημείο Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους να γίνει πράξη και να αποτελέσει διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη και τις επόμενες γενιές».