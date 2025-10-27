Συνεργασία δήμου Ιωαννιτών με Εθνική Λυρική Σκηνή

Η συνεργασία μεταξύ του δήμου Ιωαννιτών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστεγάστηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων που θα φέρουν το λυρικό θέατρο, το μπαλέτο και τη μουσική στο ευρύτερο κοινό της περιοχής και θα ενισχύσουν την πολιτιστική εξωστρέφεια του δήμου.

Η συνεργασία αυτή υπηρετεί τρεις σαφείς στόχους σύμφωνα με το Δήμο Ιωαννιτών:

την ουσιαστική πρόσβαση στην υψηλή τέχνη για όλους, αφού η όπερα, ο χορός και το μουσικό θέατρο έρθουν πιο κοντά σε μαθητές, νέους, εργαζόμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε ο πολιτισμός να μην είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα.

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής διάστασης της πολιτιστικής πολιτικής του δήμου μας, με δομημένα προγράμματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συνεργασίες με τα σχολεία και τις κοινωνικές δομές του δήμου.

την αξιοποίηση του πολιτισμού ως μοχλού οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από μόνιμες συμπαραγωγές, προβολή των τοπικών δημιουργών και προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν υψηλής ποιότητας πολιτιστικές εμπειρίες.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ένταξη του Δήμου Ιωαννιτών στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη δυνατότητα παρουσίασης παραγωγών της σε χώρους που παραχωρεί ο Δήμος, καθώς και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Οι υψηλές οι προσδοκίες του Δημάρχου

«Η υπογραφή αυτού του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί ιστορικά μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας, καθώς ανοίγει μια νέα σελίδα για τον πολιτισμό στα Ιωάννινα. Καλωσορίζουμε την Εθνική Λυρική Σκηνή στο δήμο μας — όχι ως επισκέπτη, αλλά ως συνεργάτη.

Η συνεργασία αυτή θα φέρει την υψηλή τέχνη πιο κοντά στους πολίτες μας, θα δώσει ευκαιρίες σε νέους και θα ενισχύσει την πολιτιστική ζωή της περιοχής. Ευχαριστώ θερμά την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Καλλιτεχνικό της Διευθυντή, κ. Γιώργο Κουμεντάκη, για την εμπιστοσύνη τους προς τον Δήμο Ιωαννιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ιωαννίνων μετά την υπογραφή του μνημονίου.