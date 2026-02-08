Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Στη σκιά του τελεσιγράφου του υπουργείου Παιδείας, -που έδωσε προθεσμία 48 ωρών στις αρχές του ΑΠΘ για να δώσoυν εξηγήσεις για τα επεισόδια, τα ξημερώματα του Σαββάτου- ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου, σε έντονο ύφος, αναφέρει, ότι «ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», ενώ κάνει λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων, διαψεύδοντας ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, στην νεότερη ανακοίνωσή τους υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;».

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Επεισόδια στο ΑΠΘ – Το χρονικό

Το συμβάν φέρεται να ξεκίνησε απέναντι από την είσοδο του πανεπιστημίου, ενώ εντός της Πολυτεχνικής Σχολής βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και Αύρας. Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα ενώ από τις 2:00 διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από το ύψος του Συντριβανιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές».

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία έχουν αφεθεί ελεύθερα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνονται τόσο μαζικές προσαγωγές από την ΓΑΔΘ και ότι οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει κάθε είσοδο και έξοδο προς το πάρτι, σε ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου.

Το τελεσίγραφο του ΥΠΑΙΠΘ

Το υπουργείο Παιδείας, ζήτησε από το ΑΠΘ, απαντήσεις εντός 48 ωρών για τα επεισόδια. Ειδικότερα, στην χθεσινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, στοχοποιώντας την φοιτητική εκδήλωση εντός του ΑΠΘ, αναφέρει ότι έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

-Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

-Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

Αναφέρει δε ότι «η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».