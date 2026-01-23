Στον Παπάγου η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής στην Αττική-Αντεπεξήλθε ο Δήμος

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού από την έναρξη της πρόσφατης κακοκαιρίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Αττική δοκίμασαν τις αντοχές των υποδομών, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες του Υμηττού.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, είχε προηγηθεί σχεδιασμός και προετοιμασία υπό τον συντονισμό της δημοτικής αρχής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της περιοχής και τον αυξημένο κίνδυνο μεταφοράς φερτών υλικών.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή των προληπτικών παρεμβάσεων, όπως ο εκτεταμένος καθαρισμός φρεατίων, η συντήρηση του δικτύου ομβρίων και η έγκαιρη αποκομιδή απορριμμάτων, που συνέβαλαν στην ομαλότερη απορροή των υδάτων, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας βροχόπτωσης.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν σε 24ωρη βάση, με συνεχείς περιπολίες και άμεσες παρεμβάσεις όπου απαιτήθηκε. Σε συνεργασία με τους εθελοντές της δασοπροστασίας Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις υδάτων από υπόγεια σε έξι περιπτώσεις, ενώ απομακρύνθηκαν επικίνδυνα δέντρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στον Παπάγου καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης στην αττική έως τις 20:00, με 146,4 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η κατασκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων κάτω από τη ζώνη του Παπάγου και οι σημειακές παρεμβάσεις στο εκτεταμένο δίκτυο του Χολαργού, τα οποία συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα της πόλης. Παράλληλα, καταγράφηκαν από την δημοτική Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες σημεία του δικτύου που χρήζουν περαιτέρω παρεμβάσεων, λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε ελέγχους σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και πάρκα, αποκαθιστώντας πλήρως σημεία με φερτά υλικά, ενώ πραγματοποιούνται αυτοψίες στα ρέματα και έχει ζητηθεί ο άμεσος καθαρισμός τους από την περιφέρεια αττικής.

«Συνεχής επαγρύπνηση»

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε:

«Η ένταση της κακοκαιρίας μας υπενθύμισε πόσο σημαντική είναι η συνεχής επαγρύπνηση και η επένδυση σε αντιπλημμυρικές υποδομές. η οργανωμένη προετοιμασία των υπηρεσιών μας, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ακούραστη συμβολή των εθελοντών αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην προστασία της πόλης και των συμπολιτών μας. θα συνεχίσουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δήμου απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.»