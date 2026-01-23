newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στον Παπάγου η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής στην Αττική-Αντεπεξήλθε ο Δήμος
Αυτοδιοίκηση 23 Ιανουαρίου 2026, 15:41

Στον Παπάγου η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής στην Αττική-Αντεπεξήλθε ο Δήμος

Δοκιμάστηκε ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν σε 24ωρη βάση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού από την έναρξη της πρόσφατης κακοκαιρίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Αττική δοκίμασαν τις αντοχές των υποδομών, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες του Υμηττού.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, είχε προηγηθεί σχεδιασμός και προετοιμασία υπό τον συντονισμό της δημοτικής αρχής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της περιοχής και τον αυξημένο κίνδυνο μεταφοράς φερτών υλικών.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή των προληπτικών παρεμβάσεων, όπως ο εκτεταμένος καθαρισμός φρεατίων, η συντήρηση του δικτύου ομβρίων και η έγκαιρη αποκομιδή απορριμμάτων, που συνέβαλαν στην ομαλότερη απορροή των υδάτων, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας βροχόπτωσης.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν σε 24ωρη βάση, με συνεχείς περιπολίες και άμεσες παρεμβάσεις όπου απαιτήθηκε. Σε συνεργασία με τους εθελοντές της δασοπροστασίας Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις υδάτων από υπόγεια σε έξι περιπτώσεις, ενώ απομακρύνθηκαν επικίνδυνα δέντρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στον Παπάγου καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης στην αττική έως τις 20:00, με 146,4 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η κατασκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων κάτω από τη ζώνη του Παπάγου και οι σημειακές παρεμβάσεις στο εκτεταμένο δίκτυο του Χολαργού, τα οποία συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα της πόλης. Παράλληλα, καταγράφηκαν από την δημοτική Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες σημεία του δικτύου που χρήζουν περαιτέρω παρεμβάσεων, λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε ελέγχους σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και πάρκα, αποκαθιστώντας πλήρως σημεία με φερτά υλικά, ενώ πραγματοποιούνται αυτοψίες στα ρέματα και έχει ζητηθεί ο άμεσος καθαρισμός τους από την περιφέρεια αττικής.

«Συνεχής επαγρύπνηση»

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε:

«Η ένταση της κακοκαιρίας μας υπενθύμισε πόσο σημαντική είναι η συνεχής επαγρύπνηση και η επένδυση σε αντιπλημμυρικές υποδομές. η οργανωμένη προετοιμασία των υπηρεσιών μας, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ακούραστη συμβολή των εθελοντών αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην προστασία της πόλης και των συμπολιτών μας. θα συνεχίσουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δήμου απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο
Κοινωνική πολιτική 22.01.26

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Με απόφαση του Δήμου Λεβαδέων, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απαλλάσσονται από την πληρωμή δημοτικών τελών, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος
Φόρος τιμής 22.01.26

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μανώλη Σκαντζού, προτάθηκε η έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο