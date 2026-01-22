«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση χτυπά την Αθήνα
Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για νέα κακοκαιρία
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
- Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
- Χωρίς ανακοινώσεις η σύσκεψη για την ευλογιά στο Μαξίμου – Μέτρα προσεχώς…
- Οικογένεια ξαναβρίσκει το σκυλάκι της, που αγνοούταν μετά το δυστύχημα στην Ισπανία
Ισχυρή βροχόπτωση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στα νότια προάστια της Αθήνας.
Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για νέα κακοκαιρία: «Μπορεί το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας να έχει προσωρινά υποχωρήσει, ωστόσο νέα επιδείνωση αναμένεται από απόψε. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς το υδρολογικό και οδικό δίκτυο παραμένει ήδη βαριά επιβαρυμένο από τα ακραία φαινόμενα των προηγούμενων ωρών».
Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέττα Ζιακοπούλου, ο αντίκτυπος της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν σαν μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας», με απολογισμό δύο νεκρούς και βροχές ισοδύναμες με εξαμήνου σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προέβλεψε νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, που ενδέχεται να ενταθούν τοπικά, επηρεάζοντας κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής, αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.
Η πρόβλεψη Καλλιάνου:
Λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Καλλιάνος, είχε προειδοποιήσει πως η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου το Λεκανοπέδιο το απόγευμα της Πέμπτης με τα φαινόμενα να γίνονται αισθητά μεταξύ 6 και 7 η ώρα.
Παρόλο που η ποσότητα του νερού δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία είναι έντονη επειδή οι υποδομές είναι ήδη επιβαρυμένες.
«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος.
Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για περιορισμένης έκτασης μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά.
- Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις (pic)
- «Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση χτυπά την Αθήνα
- Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
- Κατερίνα Λιόλιου: «Λογαριασμός», το νέο viral hit της τραγουδίστριας
- Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
- Βρίσκεται στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα; – Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές
- Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
- Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις