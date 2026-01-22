«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση χτυπά την Αθήνα

Ισχυρή βροχόπτωση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στα νότια προάστια της Αθήνας.

Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για νέα κακοκαιρία: «Μπορεί το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας να έχει προσωρινά υποχωρήσει, ωστόσο νέα επιδείνωση αναμένεται από απόψε. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς το υδρολογικό και οδικό δίκτυο παραμένει ήδη βαριά επιβαρυμένο από τα ακραία φαινόμενα των προηγούμενων ωρών».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέττα Ζιακοπούλου, ο αντίκτυπος της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν σαν μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας», με απολογισμό δύο νεκρούς και βροχές ισοδύναμες με εξαμήνου σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προέβλεψε νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, που ενδέχεται να ενταθούν τοπικά, επηρεάζοντας κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής, αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.

Η πρόβλεψη Καλλιάνου:

Λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Καλλιάνος, είχε προειδοποιήσει πως η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου το Λεκανοπέδιο το απόγευμα της Πέμπτης με τα φαινόμενα να γίνονται αισθητά μεταξύ 6 και 7 η ώρα.

Παρόλο που η ποσότητα του νερού δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία είναι έντονη επειδή οι υποδομές είναι ήδη επιβαρυμένες.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για περιορισμένης έκτασης μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά.