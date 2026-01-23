Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Σε ένα μικρό νησί, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους είναι γεμάτη προκλήσεις. Η απόσταση, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η ανασφάλεια σε περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού αποτελούν μέρος της ζωής τους. σε αυτό το πλαίσιο, η παιδιατρική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια· είναι θεμελιώδης ανάγκη.

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους. στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής ιατρική φροντίδα των παιδιών, σε έναν τόπο όπου κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί κρίσιμη.

Το μήνυμα σε όλη την χώρα

Η δημοτική αρχή έχει ήδη απευθυνθεί σε παιδιατρικά νοσοκομεία και παιδιατρικές κλινικές σε όλη τη χώρα, ωστόσο γνωρίζει πως αυτό δεν αρκεί. Το μήνυμα πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο ένα νησί, αλλά συνολικά τη νησιωτικότητα και την περιφέρεια.

Μέσα σε συνθήκες περιορισμένων πόρων και πολλαπλών δυσκολιών, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις βασικές δομές, να διατηρήσει τον κόσμο ασφαλή και να στηρίξει τις οικογένειες που επιλέγουν να μείνουν. Την ίδια ώρα, δίνει έναν άνισο αγώνα απέναντι στη «δημογραφική αιμορραγία» που πλήττει τα νησιά και την περιφέρεια συνολικά, απειλώντας το ίδιο τους το μέλλον.

Η υπόθεση της Κύθνου δεν είναι μεμονωμένη. είναι μια εικόνα που αποτυπώνει με σαφήνεια το διακύβευμα: αν τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν με ασφάλεια στον τόπο τους ή αν η απόσταση από τις βασικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παράγοντας εγκατάλειψης.