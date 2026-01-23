Από το αρχείο του δήμου Κορινθίων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

«Μια αθόρυβη αλλά εξαιρετικά ουσιαστική δουλειά, που κράτησε τους τελευταίους μήνες, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στα υπόγεια του Δημαρχείου της Κορίνθου. Εκεί όπου για χρόνια βρισκόταν συσσωρευμένο το αρχείο του Δήμου, σήμερα υπάρχει πλέον ένας οργανωμένος, καθαρός και πλήρως λειτουργικός χώρος, αντάξιος της ιστορίας και της διοικητικής συνέχειας του Δήμου» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κορινθιών.

Μέσα από το εκτεταμένο ξεκαθάρισμα των εγγράφων, προσθέτει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων, «ανακαλύφθηκαν μικροί και μεγάλοι ιστορικοί θησαυροί, έγγραφα με ιδιαίτερη διοικητική και ιστορική αξία, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Σημαντικό μέρος του υλικού παραδόθηκε σε αυτά, ώστε να διασωθεί και να αξιοποιηθεί όπως του αξίζει».

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί λέει ο δήμαρχος

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. «Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δημάρχου Νίκου Σταυρέλη, το επόμενο βήμα είναι το ξεκαθάρισμα και η οργάνωση των αρχείων των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπου επίσης αναμένεται να εντοπιστούν και να διασωθούν ιδιαίτερα σημαντικά έγγραφα. Παράλληλα, δρομολογείται η ψηφιοποίηση των αρχείων, ώστε να γίνουν με αυτόν τον τρόπο κτήμα κάθε Κορίνθιου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την πρόσβαση στη γνώση και τη συλλογική μνήμη.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, ευχαρίστησε και συνεχάρη τόσο τον Γενικό Γραμματέα, Βασίλη Μπαλάφα, για την πρωτοβουλία, όσο και τους εργαζόμενους, για την σκληρή δουλειά που έκαναν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «έχω εντυπωσιαστεί, έχει γίνει τρομερή δουλειά, που θα μείνει στον αιώνα των αιώνων». Υπογράμμισε επίσης, την μεγάλη σημασία που έχει το ξεκαθάρισμα του αρχείου, για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Δήμου».

*πηγή φωτογραφίας: δήμος Κορινθίων