Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 21:58

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Spotlight

Ακόμη ένα πτώμα ανέσυραν τα σωστικά συνεργεία από βαγόνι ενός από τα τρένα που συγκρούστηκαν την Κυριακή στο Ανταμούθ της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον φτάσει τους 42, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι μπορεί να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

Συνολικά ως αγνοούμενοι έχουν ανακοινωθεί 43 επιβάτες των τρένων. Μεταξύ αυτών μπορεί να είναι άνθρωποι νεκροί που δεν έχουν αναγνωριστεί ή που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Μέχρι στιγμής, έχουν αναγνωριστεί οι 25 από τους νεκρούς τους δυστυχήματος.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε σε εννέα. Επίσης, εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 από τους τραυματίες του δυστυχήματος.

REUTERS/Ana Beltran

Το δυστύχημα έγινε όταν ένα τρένο της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων Iryo, που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε από το έκτο βαγόνι και συγκρούστηκε με το τρένο της Alvia που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα στην Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Μειώνεται η ταχύτητα τρένων

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, όταν το ένα από τα δύο εκτροχιάστηκε και παρά το γεγονός ότι κινούνταν σε ευθεία και με ταχύτητα χαμηλότερη από το όριο των 250 χλμ/ώρα. Το τρένο που εκτροχιάστηκε πήγαινε με 200 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η Αρχή για την Ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ισπανία (Adif) έδωσε εντολή να μειωθεί προσωρινά η ταχύτητα στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, στα 160 χλμ./ώρα.

Η απόφαση ελήφθη γιατί παρατηρήθηκαν κραδασμοί κατά μήκος των γραμμών.

Έρευνα σε εξέλιξη

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα εξήγησε ότι η έρευνα μόλις ξεκίνησε και είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε εάν υπήρξε βλάβη στο τρένο ή στις γραμμές. «Όλες οι υποθέσεις είναι ανοιχτές», δήλωσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί σε έναν σπασμένο αρμό στις ράγες από τις οποίες πέρασε το ένα τρένο. Οι ειδικοί εξετάζουν τόσο τις ράγες όσο και τα τρένα που έχουν περάσει από το ίδιο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα.

Ωστόσο, έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο να υπήρξε δολιοφθορά.

Casa de S.M. el Rey/Jose Jimenez/Handout via REUTERS

Δηλώσεις του Φελίπε

Το σημείο της σύγκρουσης των τρένων επισκέφθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, και η σύζυγός του, Λετίθια. Επίσης, επισκέφθηκαν τραυματίες στα νοσοκομεία.

Φελίπε και Λετίθια εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους και αναγνώρισαν τη «συλλογική προσπάθεια» των θεσμών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των κατοίκων που βοήθησαν τα θύματα, καθώς και τον συντονισμό στη διαχείριση της τραγωδίας. «Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η υποδομή, συμβαίνουν ατυχήματα. Αυτό ήταν πολύ τραγικό», δήλωσε ο Φελίπε.

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ
Berlingske 20.01.26

Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Παρότι παρουσιάζεται σαν ξαφνική επιθετικότητα του Τραμπ, εφημερίδα της Δανίας αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αλιεύσουν πληροφορίες ήδη από τις αρχές του 2025, πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του ο Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τραμπ: Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος – Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου 20.01.26 Upd: 22:02

Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Τραμπ - Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο

Για «365 νίκες σε 365 ημέρες» μίλησε ο Τραμπ - «Το ΝΑΤΟ θα ήταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας χωρίς εμένα», έγραψε σε ανάρτησή του νωρίτερα στο Truth Social

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’

Βάιος Μπαλάφας
Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)
Πόλο 20.01.26

Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)

Η Ουγγαρία επικράτησε της Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10
Social 20.01.26

Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10

Από τον Τζέιντεν Σμιθ στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την αναπάντεχα ισχυρή Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, αυτό είναι το χρηματιστήριο των influencers που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν πολύ

Σύνταξη
Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
Αυτοκίνητο 20.01.26

Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ

Εκατοντάδες παραβάσεις καταγράφονται σε κάθε «μπλόκο» της Τροχαίας με τους οδηγούς να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ χάνουν και το δίπλωμά τους για ένα μήνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Κρίσιμες συσκέψεις 20.01.26

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας - Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων οι αγρότες

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
