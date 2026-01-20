Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ακόμη ένα πτώμα ανέσυραν τα σωστικά συνεργεία από βαγόνι ενός από τα τρένα που συγκρούστηκαν την Κυριακή στο Ανταμούθ της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον φτάσει τους 42, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι μπορεί να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

Συνολικά ως αγνοούμενοι έχουν ανακοινωθεί 43 επιβάτες των τρένων. Μεταξύ αυτών μπορεί να είναι άνθρωποι νεκροί που δεν έχουν αναγνωριστεί ή που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Μέχρι στιγμής, έχουν αναγνωριστεί οι 25 από τους νεκρούς τους δυστυχήματος.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε σε εννέα. Επίσης, εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 από τους τραυματίες του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα έγινε όταν ένα τρένο της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων Iryo, που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε από το έκτο βαγόνι και συγκρούστηκε με το τρένο της Alvia που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα στην Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Μειώνεται η ταχύτητα τρένων

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, όταν το ένα από τα δύο εκτροχιάστηκε και παρά το γεγονός ότι κινούνταν σε ευθεία και με ταχύτητα χαμηλότερη από το όριο των 250 χλμ/ώρα. Το τρένο που εκτροχιάστηκε πήγαινε με 200 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η Αρχή για την Ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ισπανία (Adif) έδωσε εντολή να μειωθεί προσωρινά η ταχύτητα στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, στα 160 χλμ./ώρα.

Η απόφαση ελήφθη γιατί παρατηρήθηκαν κραδασμοί κατά μήκος των γραμμών.

Έρευνα σε εξέλιξη

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα εξήγησε ότι η έρευνα μόλις ξεκίνησε και είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε εάν υπήρξε βλάβη στο τρένο ή στις γραμμές. «Όλες οι υποθέσεις είναι ανοιχτές», δήλωσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί σε έναν σπασμένο αρμό στις ράγες από τις οποίες πέρασε το ένα τρένο. Οι ειδικοί εξετάζουν τόσο τις ράγες όσο και τα τρένα που έχουν περάσει από το ίδιο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα.

Ωστόσο, έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο να υπήρξε δολιοφθορά.

Δηλώσεις του Φελίπε

Το σημείο της σύγκρουσης των τρένων επισκέφθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, και η σύζυγός του, Λετίθια. Επίσης, επισκέφθηκαν τραυματίες στα νοσοκομεία.

Φελίπε και Λετίθια εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους και αναγνώρισαν τη «συλλογική προσπάθεια» των θεσμών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των κατοίκων που βοήθησαν τα θύματα, καθώς και τον συντονισμό στη διαχείριση της τραγωδίας. «Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η υποδομή, συμβαίνουν ατυχήματα. Αυτό ήταν πολύ τραγικό», δήλωσε ο Φελίπε.