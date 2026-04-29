Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 09:05

Μέχρι αύριο Πέμπτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το Fuel Pass

Η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο fuel pass εκπνέει αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει διαθέσιμη έως τότε για όλους τους πολίτες, χωρίς περιορισμό βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη το είδος του οχήματος, είτε πρόκειται για επιβατικό Ι.Χ., μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν υπάρχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, καθώς διαφοροποιείται η ενίσχυση ανάλογα με το αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής ή της νησιωτικής Ελλάδας.

Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το ποσό είτε σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου.

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

