Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Ευρωκοινοβούλιο: «Μόνο το ναι σημαίνει ναι» – Προς ενιαίο ορισμό του βιασμού στην ΕΕ
29 Απριλίου 2026, 09:50

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για κοινό ορισμό του βιασμού στην ΕΕ, με επίκεντρο το ρητό «ναι» και όχι την απόδειξη βίας από τα θύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα «ναι» που δίνεται καθαρά, ελεύθερα και χωρίς αμφισημίες. Αυτό θέλει να θέσει στο κέντρο του ευρωπαϊκού πλαισίου για τον βιασμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας κοινό ορισμό σε όλη την ΕΕ με βάση την απουσία συναίνεσης — και όχι την απόδειξη βίας ή απειλής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ψήφισμα με το οποίο καλεί να υπάρξει ενιαίος ορισμός του βιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση θα πρέπει να θεωρείται βιασμός.

Πλέον, η επόμενη κίνηση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Αυτή, στη συνέχεια, θα χρειαστεί την έγκριση των κρατών-μελών — ένα βήμα που θεωρείται συνήθως πολιτικά δύσκολο.

«Η σιωπή δεν σημαίνει συναίνεση»

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «μόνο μια σαφής, θετική, ελεύθερη και χωρίς αμφισημίες ένδειξη συναίνεσης είναι έγκυρη» στις σεξουαλικές σχέσεις.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι «η σιωπή, η έλλειψη λεκτικής ή σωματικής αντίστασης ή η απουσία ενός ‘όχι’ δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως συναίνεση».

Με βάση αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη εκτός σαφούς συναίνεσης θα πρέπει να θεωρείται βιασμός.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει επίσης ότι η προηγούμενη συναίνεση, οι παλαιότερες σεξουαλικές σχέσεις ή οποιαδήποτε σχέση με τον δράστη — ακόμη και ο γάμος — δεν συνεπάγονται αυτόματα συναίνεση.

Το πρότυπο της Ισπανίας και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει στην αρχή «μόνο το ναι σημαίνει ναι», την οποία υιοθέτησε η Ισπανία το 2022, μετά από μια υπόθεση βίαιου ομαδικού βιασμού που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έλλειψη συναίνεσης αποτελεί ήδη βασικό στοιχείο στον ορισμό του βιασμού ή της σεξουαλικής επίθεσης σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη.

Ο ορισμός που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθυγραμμίζεται και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία έχουν επικυρώσει 22 χώρες της ΕΕ.

Διαδηλώτρια με το στόμα καλυμμένο με ταινία συμμετέχει σε κινητοποίηση κατά απόφασης ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο καταδίκασε πέντε από τους έξι άνδρες που κατηγορούνταν για ομαδικό βιασμό 14χρονης σε ποινές 10 έως 12 ετών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, αλλά τους αθώωσε για την κατηγορία του βιασμού, έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Μαδρίτη της Ισπανίας, 4 Νοεμβρίου 2019. Στο πλακάτ αναγράφεται: «Είμαι εδώ για όσες δεν είναι». REUTERS/Sergio Perez/File Photo

Πού παραμένουν οι ορισμοί που βασίζονται στη βία

Παρά τις αλλαγές σε αρκετές χώρες, η νομοθεσία ορισμένων κρατών-μελών εξακολουθεί να βασίζεται σε ορισμούς που απαιτούν την ύπαρξη βίας ή απειλής, μεταφέροντας συχνά μεγάλο βάρος απόδειξης στα θύματα.

Στην Εσθονία, για παράδειγμα, ο βιασμός ορίζεται ως παραβίαση της βούλησης του θύματος μέσω βίας ή απειλών. Στη Λετονία, η νομοθεσία αναφέρεται σε σεξουαλική βία που τελείται υπό εξαναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης της βίας ή άλλων μορφών πίεσης.

Στη Ρουμανία, το επίκεντρο βρίσκεται στην αδυναμία του θύματος να εκφράσει συναίνεση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ομάδα ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι νομοθεσίες σε Ιταλία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Βουλγαρία παραμένουν ασαφείς, διατηρώντας στοιχεία προσέγγισης που βασίζεται στη χρήση βίας.

Το βάρος απόδειξης και ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης

Οι ορισμοί που στηρίζονται στη βία συχνά αφήνουν στα δικαστήρια το περιθώριο να ερμηνεύσουν τι συνιστά βίαιη επίθεση. Αυτή η ερμηνεία δεν είναι πάντα συνεπής, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργείται υψηλό βάρος απόδειξης για τα θύματα.

Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει και σε δευτερογενή θυματοποίηση, όταν δηλαδή τα θύματα καλούνται να αποδείξουν ξανά και ξανά την κακοποίησή τους μέσα από διαδικασίες που τα τραυματίζουν περαιτέρω.

Υποστηρικτές του ψηφίσματος υποστηρίζουν ότι πρόσφατες υποθέσεις έχουν αναδείξει τα όρια των ορισμών που βασίζονται αποκλειστικά στη βία. Μιλώντας στο Euronews, η Αμπίρ Αλ-Σαλάνι αναφέρθηκε σε υποθέσεις στη Γαλλία που αφορούν νάρκωση θυμάτων και διαδικτυακή κακοποίηση, σημειώνοντας ότι οι μορφές σεξουαλικής βίας εξελίσσονται.

Ευρεία πλειοψηφία, αλλά δύσκολη συνέχεια

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία: 447 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 160 κατά και 43 απείχαν.

Ωστόσο, ο ορισμός του βιασμού παραμένει ένα από τα βασικά κενά στη νομοθεσία της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών. Είχε εξαιρεθεί από οδηγία που εγκρίθηκε το 2024, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις και διαμαρτυρίες.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όριζε τον βιασμό ως σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, όμως αρκετά κράτη-μέλη αντιτάχθηκαν στη συγκεκριμένη διάταξη.

Ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία, υποστήριξαν ότι το ποινικό δίκαιο αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και πρέπει να παραμείνει ευθύνη των επιμέρους κρατών.

Το 5% των γυναικών στην ΕΕ έχει πέσει θύμα βιασμού

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 5% των γυναικών στην ΕΕ έχουν βιώσει βιασμό μετά την ηλικία των 15 ετών.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρεί να επαναφέρει στο τραπέζι έναν κοινό ευρωπαϊκό κανόνα: ότι η απουσία ενός «όχι» δεν αρκεί — αυτό που μετρά είναι η ύπαρξη ενός καθαρού, ελεύθερου και συνειδητού «ναι».

*Με πληροφορίες από: Euronews 

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Νέες καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν μιλούν για ναρκωμένους και βιασμένους νεαρούς άνδρες, αλλά και για γυναίκες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

