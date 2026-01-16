Ιδιοκτήτης καφέ υποστηρίζει ότι είδε μια κοπέλα που θεώρησε ότι είναι η Λόρα, η 16χρονη που αναζητούν οι Αρχές μετά την εξαφάνισή της.

Το σίριαλ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζεται

Ο επιχειρηματίας ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ τους παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Δείτε σχετική φωτογραφία:

Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό που βρίσκεται στα χέρια της, έτσι ώστε να ταυτοποιήσει την κοπέλα που εμφανίζεται σε αυτό.

Επισκέφθηκε το καφέ δύο φορές

Η κοπέλα που απεικονίζεται στις φωτογραφίες φαίνεται ότι επισκέφθηκε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα το κατάστημα εστίασης στη Βάρη.

Την πρώτη φορά φαίνεται να πήγε στις 11:10 το πρωί. Κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε καφέ και παρέμεινε στο μαγαζί για λίγο, ενώ είχε την προσοχή της διαρκώς στο κινητό της.

Η κοπέλα φαίνεται να επέστρεψε στο καφέ το μεσημέρι, περίπου στις 15:45.

Στην τηλεόραση προβαλλόταν ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης. Τότε, φαίνεται να έστρεψε αλλού το βλέμμα της και να έφυγε βιαστικά.

Ο ιδιοκτήτης του καφέ δήλωσε ότι τότε αντιλήφθηκε την ομοιότητα της κοπέλας με τη Λόρα και ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κοπέλα που μοιάζει με τη Λόρα φαινόταν ταραγμένη, χρησιμοποιούσε διαρκώς το κινητό της, ενώ μίλησε στα αγγλικά όταν έδωσε την παραγγελία της.

Με βάση όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης, η κοπέλα πλήρωσε με κάρτα ξένης τράπεζας.

Μάλιστα, ο ίδιος την παρακολούθησε διακριτικά μετά τη δεύτερη φορά που επισκέφθηκε το καφέ και την είδε να επιβιβάζεται σε ένα λεωφορείο που είχε κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα.