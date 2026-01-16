Λόρα: Ιδιοκτήτης καφέ ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη στη Βάρη – Έδωσε φωτογραφίες στην Αστυνομία
Η 16χρονη Λόρα έχει εξαφανιστεί, με τις Αρχές να την αναζητούν - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης καφέ που υποστηρίζει ότι την είδε
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Με σταθερές θερμοκρασίες και κατά τόπους βροχές ο καιρός σήμερα - Αναλυτικά η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
- Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια
Ιδιοκτήτης καφέ υποστηρίζει ότι είδε μια κοπέλα που θεώρησε ότι είναι η Λόρα, η 16χρονη που αναζητούν οι Αρχές μετά την εξαφάνισή της.
Το σίριαλ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζεται
Ο επιχειρηματίας ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ τους παρέδωσε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.
Δείτε σχετική φωτογραφία:
Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό που βρίσκεται στα χέρια της, έτσι ώστε να ταυτοποιήσει την κοπέλα που εμφανίζεται σε αυτό.
Επισκέφθηκε το καφέ δύο φορές
Η κοπέλα που απεικονίζεται στις φωτογραφίες φαίνεται ότι επισκέφθηκε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα το κατάστημα εστίασης στη Βάρη.
Την πρώτη φορά φαίνεται να πήγε στις 11:10 το πρωί. Κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε καφέ και παρέμεινε στο μαγαζί για λίγο, ενώ είχε την προσοχή της διαρκώς στο κινητό της.
Η κοπέλα φαίνεται να επέστρεψε στο καφέ το μεσημέρι, περίπου στις 15:45.
Στην τηλεόραση προβαλλόταν ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης. Τότε, φαίνεται να έστρεψε αλλού το βλέμμα της και να έφυγε βιαστικά.
Ο ιδιοκτήτης του καφέ δήλωσε ότι τότε αντιλήφθηκε την ομοιότητα της κοπέλας με τη Λόρα και ενημέρωσε τις Αρχές.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κοπέλα που μοιάζει με τη Λόρα φαινόταν ταραγμένη, χρησιμοποιούσε διαρκώς το κινητό της, ενώ μίλησε στα αγγλικά όταν έδωσε την παραγγελία της.
Με βάση όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης, η κοπέλα πλήρωσε με κάρτα ξένης τράπεζας.
Μάλιστα, ο ίδιος την παρακολούθησε διακριτικά μετά τη δεύτερη φορά που επισκέφθηκε το καφέ και την είδε να επιβιβάζεται σε ένα λεωφορείο που είχε κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα.
- Λόρα: Ιδιοκτήτης καφέ ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη στη Βάρη – Έδωσε φωτογραφίες στην Αστυνομία
- Τσιτσιπάς: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τραυματιστεί τόσοι αθλητές» (vid)
- Γροιλανδία: Η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι στρατιωτικοποιεί την Αρκτική
- Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
- Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
- Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν η ξηρά τροφή που δίνουμε στον σκύλο μας είναι ποιοτική;
- Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
- Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις