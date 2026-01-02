newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Σε εορταστικό κλίμα και με ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά η κοπή της Βασιλόπιτας στον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 02 Ιανουαρίου 2026 | 12:43

Σε εορταστικό κλίμα και με ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά η κοπή της Βασιλόπιτας στον Δήμο Πειραιά

Γιάννης Μώραλης: «Το 2026 προμηνύεται μια καλύτερη χρονιά για την πόλη μας».

Σε κλίμα αισιοδοξίας και με ευχές για τη νέα χρονιά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη  εκδήλωση για την κοπή της  Βασιλόπιτας στον Δήμο Πειραιά.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος ευχήθηκε να είναι το 2026 έτος υγείας, ειρήνης, ενότητας και πνευματικής προόδου για όλους.

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, η οποία παρουσίασε εορταστικό πρόγραμμα, προσδίδοντας ξεχωριστό τόνο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά, σε κλίμα συναίνεσης και αισιοδοξίας για το μέλλον του Πειραιά, ενώ τα φλουριά της πρωτοχρονιάτικης πίτας έτυχαν στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Παναγιώτη Αβραμίδη και στον Πρόεδρο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δημήτρη Πεφάνη, στους οποίους ο Δήμαρχος Πειραιά προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Νωρίτερα, ο κ. Μώραλης παρευρέθηκε στη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρο Τζεφεράκο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνη Μοραντζή και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βασίλη Ταταρόπουλο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σημασία της αγάπης, της αλληλεγγύης και της κοινής προσπάθειας και ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη Πειραιά, καθώς και για την απονομή του Χρυσού Κλειδιού της πόλης σε αναγνώριση της 20ετούς πολύπλευρης προσφοράς του.

«Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την υλοποίηση έργων»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η κοπή της Βασιλόπιτας στον Δήμο Πειραιά αποτελεί έναν διαχρονικό θεσμό που μας φέρνει όλους κοντά και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας χρονιάς με αισιοδοξία, ενότητα και κοινό όραμα για την πόλη μας.

Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία, δυναμική και ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά με αίσθημα ευθύνης. Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αναβαθμίζουν τις υποδομές και προάγουν τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της πόλης.

Το νέο έτος μάς βρίσκει αντιμέτωπους με προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα μάς δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ξεκάθαρο όραμα: έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο βιώσιμο. Μέσα από συνεργασία, διάλογο και συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να διαμορφώσουμε έναν Πειραιά ακόμη πιο δυναμικό και εξωστρεφή.

Το 2026 προμηνύεται μια καλύτερη χρονιά για την πόλη μας. Έργα, όπως το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς και μια σειρά μικρών και μεσαίων παρεμβάσεων από τον Δήμο και την Περιφέρεια, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφειά της.

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στον Πειραιά μια μεγάλη οικογένεια, παραμερίζοντας τις όποιες θεμιτές διαφορές και στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες αισθάνονται τη Δημοτική Αρχή κοντά τους και ότι όλοι μαζί προσπαθούμε καθημερινά να επιλύουμε προβλήματα και να προχωρούμε μπροστά.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, συνεργασία και ενότητα με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με σεβασμό στον θεσμικό μας ρόλο και στο κοινό καλό.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ για την εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τον ανακηρύξει Επίτιμο Δημότη Πειραιά και να του απονείμει το Χρυσό Κλειδί της πόλης ήταν δίκαιη και ορθή, καθώς το εικοσαετές έργο του ως Μητροπολίτης Πειραιά είναι σημαντικό, πολυδιάστατο και αναγνωρίζεται από το σύνολο των Πειραιωτών.

Εύχομαι σε όλες τις Πειραιώτισσες και όλους τους Πειραιώτες υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα. Καλή χρονιά σε όλους, με πρόοδο, ενότητα και αισιοδοξία».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Βουλευτής Νίκος Βλαχάκος, οι πρώην Βουλευτές Νίκος Μανωλάκος και Γιάννης Μελάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας ΠΝ, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς, Ταξίαρχος Αριστείδης Λυμπεράτος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς, Αρχιπύραρχος Χρήστος Σάσσαρης, ο Διοικητής της Τροχαίας Πειραιά, Σιλβέστρος Καραγιάννης, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά Παναγιώτης Διακάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες», Γιώργος Γαβρίλης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτικών, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, φορέων και συλλόγων της πόλης.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Πειραιά

