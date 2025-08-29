Αναβάθμιση των σχολικών μονάδων από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε πολλά σχολικά κτήρια όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της πόλης, προκειμένου να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με την επιστροφή των μαθητών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου Πειραιά βρίσκονται καθημερινά στα σχολεία, πραγματοποιώντας εκτεταμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και αισθητική των σχολικών μονάδων, Οι εργασίες αφορούν ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών, εξωτερικών και αύλειων χώρων, καθώς και επισκευές, οι οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της γενικότερης συντήρησης των σχολείων.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στις εξής σχολικές μονάδες:

Γυμνάσιο Καμινίων

9ο Γυμνάσιο

3ο Γυμνάσιο

Ράλλειο Δημοτικό

40ο Δημοτικό

2ο Δημοτικό (Ουρουγουάη)

38ο Δημοτικό

4ο Γυμνάσιο

36ο Δημοτικό

36ο Νηπιαγωγείο

22ο Δημοτικό

57ο Νηπιαγωγείο και

54ο Νηπιαγωγείο

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν εργασίες στο 38ο Δημοτικό Σχολείο.

Δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Συνεχίζουμε εντατικά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στις σχολικές μονάδες της πόλης μας, αξιοποιώντας το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών που τα σχολεία είναι κλειστά. Επιθυμία μας είναι να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες σε όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να προσφέρουμε στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς, ένα πιο όμορφο αισθητικά και πιο ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Ως Δημοτική Αρχή είμαστε πάντα κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα και με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων μας είναι παλαιά και με προβλήματα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, για ασφαλή, λειτουργικά και καλαίσθητα σχολικά κτήρια. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο και εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε πάντα κοντά σε αυτά και στην εκπαιδευτική κοινότητα».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας – Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, δήλωσε:

«Η Διεύθυνση Επισκευών Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας, έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο που έκλεισαν τα σχολεία, τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης στα σχολεία της πόλης. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς ώστε οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες και ασφαλείς να υποδεχτούν τα παιδιά της πόλης μας τη νέα σχολική χρονιά».