Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Δρομολογείται όπως φαίνεται η κατασκευή νέου φράγματος στην Σάμο.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου και συνοδών έργων» προϋπολογισμού 3.000.000,00 €, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Αντικείμενο της σύμβασης, όπως προσθέτει στην σχετική ανακοίνωση ο δήμος Δυτικής Σάμου, είναι η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των αναγκαίων τεχνικών μελετών του φράγματος Καρβούνη και των συνοδών έργων ύδρευσης και άρδευσης, που θα συμβάλουν στην ωρίμανση του έργου, με προοπτική την ένταξή του σε μελλοντικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επίσης, εκτός από τη μελέτη του φράγματος Καρβούνη, η σύμβαση θα περιλαμβάνει τη μελέτη νέου αρδευτικού δικτύου έκτασης 185 εκταρίων στον Δήμο Δυτικής Σάμου και νέου δικτύου ύδρευσης μήκους 5,8 χλμ. στον Δήμο Δυτικής Σάμου και 16,5 χλμ. στον Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Οχυρό απέναντι στην κλιματική κρίση

«Μετά από μία τριακονταετία το φράγμα στον Καρβούνη ως έργο που διεκδικείται από τη σαμιακή κοινωνία μπαίνει στις ράγες της μελλοντικής υλοποίησής του. Θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τον τέως Υπουργό Υποδομών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα που μαζί με τον Βουλευτή κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξασφάλιση της ωρίμανσης των μελετών για ένα έργο που θα είναι οχυρό απέναντι στην κλιματική κρίση και της συνέπειες της λειψυδρίας. Επίσης, ευχαριστούμε τον Υπουργό κύριο Δήμα και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών που επί ένα χρόνο συνεργάσθηκαν με τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης» αναφέρει η δημοτική Αρχή σύμφωνα με την ενημέρωση.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Δυτικής Σάμου https://www.facebook.com/dimosdytikissamou