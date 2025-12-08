newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Αυτοδιοίκηση 08 Δεκεμβρίου 2025 | 13:02

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Φράζει το φράγμα από τα φερτά υλικά και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στον Τύρναβο; Ναι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Νταλαγιάννη, πραγματοποίησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε επικίνδυνα σημεία της περιοχής, διαπιστώνοντας σοβαρά προβλήματα που,πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, διότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα με μεγάλες επιπτώσεις για την τοπική παραγωγή τις αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και τα μελισσοκομεία των κατοίκων των χωριών της περιοχής.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης. Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα στη σμιξη του Τιταρήσιου με τον Πηνειό. Ήδη έχουν σημειωθεί υπερχειλίσεις που έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε χωράφια εντός της πλημμυρικής ζώνης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης.

Όπως προσθέτει η ανάρτηση, η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική στο πεδίο βολής Αμπελώνα, όπου ο Πηνειός εμφανίζει σπασίματα στο αντιπλημμυρικό ανάχωμα , ενώ έχουν καταγραφεί σημεία όπου το νερό εισέρχεται με χαμηλή ένταση σε αγροτεμάχια. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από τη δημοτική αρχή ως το πιο ανησυχητικό σημείο, καθώς η δυναμική της ροής και η συσσώρευση φερτών υλικών μπορούν να οδηγήσουν σε απότομη επιβάρυνση των αναχωμάτων.

Συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ήδη έχει κληθεί σε άμεση συνδρομή η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου σε επικοινωνία του δημάρχου ζητήθηκε η τάχιστη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, την αποκατάσταση των σημείων που παρουσιάζουν ρήγματα και τη θωράκιση των ευάλωτων περιοχών. Η εμπειρία δείχνει ότι, όσο περνούν οι ημέρες και συνεχίζεται η πίεση των υδάτων, ο κίνδυνος επιδεινώνεται.

Ο Στέλιος Τσικριτσής, σε δηλώσεις του σύμφωνα με την ανάρτηση, τόνισε ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση, καθώς η τοπική παραγωγή, οι καλλιέργειες των κατοίκων καθώς και οι κτηνοτροφικές μονάδες και μελισσοκομεία βρίσκονται σε κίνδυνο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 14:49

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη -Εκλεισε το αεροδρόμιο Ηρλακλείου

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο