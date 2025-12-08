Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Φράζει το φράγμα από τα φερτά υλικά και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στον Τύρναβο; Ναι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Νταλαγιάννη, πραγματοποίησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε επικίνδυνα σημεία της περιοχής, διαπιστώνοντας σοβαρά προβλήματα που,πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, διότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα με μεγάλες επιπτώσεις για την τοπική παραγωγή τις αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και τα μελισσοκομεία των κατοίκων των χωριών της περιοχής.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης. Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα στη σμιξη του Τιταρήσιου με τον Πηνειό. Ήδη έχουν σημειωθεί υπερχειλίσεις που έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε χωράφια εντός της πλημμυρικής ζώνης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης.

Όπως προσθέτει η ανάρτηση, η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική στο πεδίο βολής Αμπελώνα, όπου ο Πηνειός εμφανίζει σπασίματα στο αντιπλημμυρικό ανάχωμα , ενώ έχουν καταγραφεί σημεία όπου το νερό εισέρχεται με χαμηλή ένταση σε αγροτεμάχια. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από τη δημοτική αρχή ως το πιο ανησυχητικό σημείο, καθώς η δυναμική της ροής και η συσσώρευση φερτών υλικών μπορούν να οδηγήσουν σε απότομη επιβάρυνση των αναχωμάτων.

Συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ήδη έχει κληθεί σε άμεση συνδρομή η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου σε επικοινωνία του δημάρχου ζητήθηκε η τάχιστη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, την αποκατάσταση των σημείων που παρουσιάζουν ρήγματα και τη θωράκιση των ευάλωτων περιοχών. Η εμπειρία δείχνει ότι, όσο περνούν οι ημέρες και συνεχίζεται η πίεση των υδάτων, ο κίνδυνος επιδεινώνεται.

Ο Στέλιος Τσικριτσής, σε δηλώσεις του σύμφωνα με την ανάρτηση, τόνισε ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση, καθώς η τοπική παραγωγή, οι καλλιέργειες των κατοίκων καθώς και οι κτηνοτροφικές μονάδες και μελισσοκομεία βρίσκονται σε κίνδυνο».