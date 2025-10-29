Επανεκκίνηση εργασιών κατασκευής του φράγματος στην Κορινθία

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες κατασκευής του φράγματος του Ασωπού Κορινθίας όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσία μεταξύ άλλων και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Το φράγμα, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρει Πελοποννήσου, κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2 χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ταμιευτήρα με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,6 εκατομμυρίων κυβικών εκατοστών, ο οποίος θα καλύπτει την άρδευση έκτασης, περίπου 50.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, εκτός από την κατασκευή του χωμάτινου φράγματος ύψους 68 μ., επιπλέον, την κατασκευή σήραγγας εκτροπής συνολικού μήκους 440 μ. περίπου, Πύργου Υδροληψίας ύψους 29 μ., πλευρικό μετωπικού Υπερχειλιστή μήκους 80 μ., λεκάνης ηρεμίας, αγωγού υδροληψίας μήκους 4.100 μ., καθώς και των οδών επιτήρησης του αγωγού και αποκατάστασης της πρόσβασης των οικισμών Παραδεισίου και Στιμάγκας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 54,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμπληρωματικές συμβάσεις.

«Έργο ζωτικής σημασίας για την Κορινθία»

«Το Φράγμα Ασωπού, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κορινθία και για ολόκληρη την περιοχή. Η σημερινή παρουσία όλων των θεσμικών φορέων, του Υπουργού, του Υφυπουργού, των Δημάρχων και της Περιφέρειας, αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας όταν υπάρχει κοινός στόχος και συντονισμένη προσπάθεια» δήλωσε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου