«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.
Δύο χρόνια μετά τον διαδικτυακό πανικό που είχε ξεσπάσει γύρω από τον υποτιθέμενο θάνατό του, το όνομα του Sin Boy επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο – αυτή τη φορά με μια ανάρτηση που άναψε νέες φωτιές στα social media.
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, στον προσωπικό του λογαριασμό εμφανίστηκε μια φωτογραφία του ίδιου, όπου ποζάρει με μαύρα φτερά αγγέλου, ενώ δίπλα στο πρόσωπό του αναγράφονται οι ημερομηνίες «1990 – 2025». Η εικόνα, χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση, ήταν αρκετή για να προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και ερμηνειών.
Στα σχόλια, αρκετοί χρήστες αντέδρασαν ειρωνικά, μιλώντας για «δεύτερο θάνατο», ενώ άλλοι εξέφρασαν έντονη ενόχληση, κατηγορώντας τον τράπερ ότι χρησιμοποιεί ξανά ένα ευαίσθητο θέμα ως επικοινωνιακό τρικ.
Δεν έλειψαν, πάντως, και εκείνοι που θεώρησαν πως ίσως πρόκειται για συμβολικό «τέλος» του καλλιτεχνικού του ψευδωνύμου ή για προαναγγελία κάποιας αλλαγής στην πορεία του.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση ή επιβεβαίωση που να δίνει σαφή απάντηση για το τι ακριβώς υπονοεί η ανάρτηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εικόνα με τη λιτή λεζάντα «1990 – 2025» και τα μαύρα φτερά αγγέλου λειτούργησε ξανά ως καταλύτης για φήμες.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2023 είχε προκληθεί παρόμοιος σάλος, όταν κυκλοφόρησε φωτογραφία που τον εμφάνιζε σε ασθενοφόρο με μάσκα οξυγόνου – ένα περιστατικό που αποδείχθηκε τελικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά διαδικτυακά hoaxes των τελευταίων ετών.
