Ευχές για τα Χριστούγεννα «μοίρασε» ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με μια οικογενειακή φωτογραφία, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Ο Τζο Μπάιντεν έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φόντο απόλαυσε τη στιγμή, χαλαρός και χαμογελαστός.

Γιατί σχολιάστηκε η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με την οικογένειά του

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. «Σας εύχομαι μια ήρεμη και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε.

Πίσω από τη σύζυγό του, Τζιλ Μπάιντεν

Μόνο που ο Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κέντρο του κάδρου όπως συνηθίζεται. Τη θέση καταλαμβάνουν ο γιός του Χάντερ και η κόρη του Μέιζι. Και πάλι όμως ουδείς μπορεί να τον ψέξει για αυτό. Την οικογενειακή σύνθεση συμπληρώνουν η κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ, η σύζυγος του Χάντερ, Μελίσα Κόεν, και δύο ακόμη εγγόνια.

Αυτό που προκάλεσε μεγάλο εντύπωση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως στη φωτογραφία ο Τζο Μπάιντεν μόλις που φαίνεται πίσω από τη σύζυγό του Τζιλ.

Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025

«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, φίλε», έγραψε ένας χρήστης του «X», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Πού είναι ο Τζο;» με το τελευταίο σχόλιο να γίνεται τίτλος στα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα.