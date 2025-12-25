newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 21:25

ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Ευχές για τα Χριστούγεννα «μοίρασε» ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με μια οικογενειακή φωτογραφία, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Ο Τζο Μπάιντεν έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φόντο απόλαυσε τη στιγμή, χαλαρός και χαμογελαστός.

Γιατί σχολιάστηκε η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με την οικογένειά του

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. «Σας εύχομαι μια ήρεμη και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε.

Πίσω από τη σύζυγό του, Τζιλ Μπάιντεν

Μόνο που ο Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κέντρο του κάδρου όπως συνηθίζεται. Τη θέση καταλαμβάνουν ο γιός του Χάντερ και η κόρη του Μέιζι. Και πάλι όμως ουδείς μπορεί να τον ψέξει για αυτό. Την οικογενειακή σύνθεση συμπληρώνουν η κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ, η σύζυγος του Χάντερ, Μελίσα Κόεν, και δύο ακόμη εγγόνια.

Αυτό που προκάλεσε μεγάλο εντύπωση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως στη φωτογραφία ο Τζο Μπάιντεν μόλις που φαίνεται πίσω από τη σύζυγό του Τζιλ.

«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, φίλε», έγραψε ένας χρήστης του «X», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Πού είναι ο Τζο;» με το τελευταίο σχόλιο να γίνεται τίτλος στα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
