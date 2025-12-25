ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»
Ευχές για τα Χριστούγεννα «μοίρασε» ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με μια οικογενειακή φωτογραφία, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Ο Τζο Μπάιντεν έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φόντο απόλαυσε τη στιγμή, χαλαρός και χαμογελαστός.
Γιατί σχολιάστηκε η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με την οικογένειά του
Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. «Σας εύχομαι μια ήρεμη και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε.
Πίσω από τη σύζυγό του, Τζιλ Μπάιντεν
Μόνο που ο Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κέντρο του κάδρου όπως συνηθίζεται. Τη θέση καταλαμβάνουν ο γιός του Χάντερ και η κόρη του Μέιζι. Και πάλι όμως ουδείς μπορεί να τον ψέξει για αυτό. Την οικογενειακή σύνθεση συμπληρώνουν η κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ, η σύζυγος του Χάντερ, Μελίσα Κόεν, και δύο ακόμη εγγόνια.
Αυτό που προκάλεσε μεγάλο εντύπωση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως στη φωτογραφία ο Τζο Μπάιντεν μόλις που φαίνεται πίσω από τη σύζυγό του Τζιλ.
Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ
— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025
«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, φίλε», έγραψε ένας χρήστης του «X», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Πού είναι ο Τζο;» με το τελευταίο σχόλιο να γίνεται τίτλος στα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα.
