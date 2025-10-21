Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη
Ο 82χρονος Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο.
- «Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με εκπρόσωπό του στο CNN.
Δεν είναι σαφές ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα του Μπάιντεν στη θεραπεία. Ο εκπρόσωπος δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές θεραπείας για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος γίνεται 83 ετών τον επόμενο μήνα.
Η κόρη του Μπάιντεν, Άσλεϊ, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του πατέρα της να χτυπάει το κουδούνι, μια παράδοση για πολλούς ασθενείς με καρκίνο μετά την ολοκλήρωση ενός γύρου θεραπείας, στο Penn Medicine Radiation Oncology στη Φιλαδέλφεια.
View this post on Instagram
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωπος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει ακτινοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη.
Άρχισε να παίρνει χάπια για τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.
- Νέος μηχανισμός επικοινωνίας ανακαλύφθηκε στους νευρώνες του εγκεφάλου
- Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
- Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη
- Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ
- Athens Launches New Digital Permit for City Center Access
- MEΛΙSSES: Κυκλοφόρησαν special βινύλιο από τη συναυλία τους στο Ηρώδειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις