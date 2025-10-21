newspaper
Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 13:05

Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη

Ο 82χρονος Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με εκπρόσωπό του στο CNN.

Δεν είναι σαφές ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα του Μπάιντεν στη θεραπεία. Ο εκπρόσωπος δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές θεραπείας για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος γίνεται 83 ετών τον επόμενο μήνα.

Η κόρη του Μπάιντεν, Άσλεϊ, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του πατέρα της να χτυπάει το κουδούνι, μια παράδοση για πολλούς ασθενείς με καρκίνο μετά την ολοκλήρωση ενός γύρου θεραπείας, στο Penn Medicine Radiation Oncology στη Φιλαδέλφεια.

View this post on Instagram

A post shared by The Bidens In Focus 📷 (@thebidensinfocus)

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωπος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει ακτινοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη.

Άρχισε να παίρνει χάπια για τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια

Έντονη διαμαρτυρία των «ροχιμπλάνκος» μετά την προπόνηση στο γήπεδο της Άρσεναλ – οι παίκτες του Σιμεόνε αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να κάνουν ντους, εν μέσω βροχής και έκπληξης για τις συνθήκες σε ένα «γήπεδο πέντε αστέρων».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει τα άρθρα του Συντάγματος που παραβιάζονται με την κυβερνητική τροπολογία - Μεταξύ αυτών το άρθρο 11 που κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Υποχρεωτική και δωρεάν 21.10.25

Μόνο 10% των ανελκυστήρων έχει απογραφεί - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας
Τι προβλέπει 21.10.25 Upd: 12:58

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

