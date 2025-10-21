Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με εκπρόσωπό του στο CNN.

Δεν είναι σαφές ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα του Μπάιντεν στη θεραπεία. Ο εκπρόσωπος δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές θεραπείας για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος γίνεται 83 ετών τον επόμενο μήνα.

Η κόρη του Μπάιντεν, Άσλεϊ, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του πατέρα της να χτυπάει το κουδούνι, μια παράδοση για πολλούς ασθενείς με καρκίνο μετά την ολοκλήρωση ενός γύρου θεραπείας, στο Penn Medicine Radiation Oncology στη Φιλαδέλφεια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωπος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει ακτινοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη.

Άρχισε να παίρνει χάπια για τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.