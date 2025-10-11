Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη που διαγνώστηκε τον Μάιο, δήλωσε το Σάββατο το πρωί εκπρόσωπος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται επί του παρόντος σε ακτινοθεραπεία και ορμονική αγωγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Η είδηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το NBC.

Ο νέος κύκλος θεραπείας αναμένεται να διαρκέσει πέντε εβδομάδες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν στο NBC, και σηματοδοτεί μια νέα φάση στη θεραπεία του πρώην προέδρου.

Ο ίδιος λάμβανε ήδη ορμονική αγωγή σε μορφή χαπιών, όπως είχε αναφέρει δημοσίως όταν ρωτήθηκε την άνοιξη για την ασθένειά του.

Δηλώνει αισιόδοξος

Ο Μπάιντεν διαγνώστηκε τον Μάιο με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του, όπως ανακοίνωσε το προσωπικό του γραφείο.

Ο Δημοκρατικός είχε αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, μετά την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024.

Ο Μπάιντεν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη διάγνωσή του αργότερα τον Μάιο, λέγοντας ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόγνωση και ότι «η προσδοκία είναι ότι θα καταφέρουμε να το νικήσουμε».

Ο πρόεδρος επέστρεψε στο σπίτι του στο Ντελαγουέρ μετά τη λήξη της μοναδικής θητείας του και τον επόμενο μήνα θα γίνει 83 ετών.

Τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκε σε μια επέμβαση γνωστή ως χειρουργική Mohs για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.