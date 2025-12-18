Ο Οδοντωτός στο επίκεντρο Υπουργείου και Περιφέρειας
Σημείο αναφοράς για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος, με τον Περιφερειάρχη να ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο να λυθούν όλα τα ζητήματα που υπάρχουν.
«Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Οδοντωτού ώστε το ιστορικό τρένο να συνεχίσει την μακρά και όμορφη ιστορία του, αποτελεί ζήτημα κομβικής προτεραιότητας για την Αχαΐα και για όλη τη Δυτική Ελλάδα» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος συναντήθηκε για αυτό το θέμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
«Στη συνάντησή μας σήμερα με τον Αν. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να δρομολογηθούν όλα τα αναγκαία έργα συντήρησης και θωράκισης της σιδηροδρομικής γραμμής και των άλλων υποδομών, αλλά και πλήρης δέσμευση της εταιρείας που εκτελεί το μεταφορικό έργο για πύκνωση των δρομολογίων και ανάδειξη της ιστορικής γραμμής που διασχίζει την πιο όμορφη ίσως περιοχή της Ευρώπης» πρόσθεσε στην ανάρτηση του ο κ. Φαρμάκης, ο οποίος κλείνοντας έδειξε αισιόδοξος πως θα λυθεί το θέμα γράφοντας:
«Η κατανόηση και η διάθεση που επέδειξε ο Αν. Υπουργός, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα».
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/nefarmakis
