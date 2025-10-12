Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε πάλι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Συρμός ακινητοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, λόγω βλάβης, στο 7,4 χιλιόμετρο της διαδρομής Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Οι επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε σημείο βραχώδες, απόκρημνο, με βράχια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το pelop.gr, χάλασε και το βαγόνι που μετέβαινε για να περισυλλέξει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Στην περιοχή μεταβαίνει 6μελης ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προς απεγκλωβισμό τους.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων βλαβών, αναδεικνύοντας τα προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζει η ιστορική αυτή διαδρομή.