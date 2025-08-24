Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Οδοντωτού – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 38 επιβατών

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από την αμαξοστοιχία του Οδοντωτού από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συρμός των 15:05 από το Διακοφτό υπέστη βλάβη στα μισά της διαδρομής σε δύσβατο σημείο στο 6,200 χλμ κοντά στη θέση Νιάματα.

Οι επιβάτες κάλεσαν το 112 και ενημέρωσαν ότι η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη σε δύσβατη περιοχή.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 38 επιβατών η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα.

Η ενημέρωση από την Hellenic Train

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train αναφέρονται τα εξής:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά. Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου»

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει τα εξής:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό– Καλάβρυτα»