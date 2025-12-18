Κατασκευάζεται δημοτικό κολυμβητήριο στην Αγία Παρασκευή

Στο υπό κατασκευή Δημοτικό Κολυμβητήριο πραγματοποίησαν επιθεώρηση των εργασιών, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του έργου.

Κατά την επίσκεψη παρόντες ήταν η Αντιδήμαρχος Υποδομών και Δικτύων κα Λιάνα Σιούλα και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Πέτρος Διακογιάννης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ανάδοχο του έργου, οι εργασίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και μάλιστα βρίσκονται μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 4.500.000 ευρώ, επί συνολικού προϋπολογισμού 4.997.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 497.000 ευρώ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Με την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου δρομολογείται ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών της πόλης καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Αγία Παρασκευή μέχρι σήμερα στερείται δημοτικής κολυμβητικής εγκατάστασης, γεγονός που ανάγκαζε τους δημότες να μετακινούνται σε όμορους δήμους για την εξυπηρέτησή τους.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τον αθλητισμό, τη νεολαία και την τοπική κοινωνία της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξή του, την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, καθώς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που εργάστηκαν με αφοσίωση για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Στα τέλη του 2027 η Αγία Παρασκευή θα αποκτήσει το δικό της σύγχρονο κολυμβητήριο, προς όφελος όλων των δημοτών μας».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αγίας Παρασκευής