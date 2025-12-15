Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει το κοινό ότι θα συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση που αποφάσισε για αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας.

Όπως προσθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση, «την ημέρα αυτή οι δημοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό. Παράλληλα, αντιπροσωπεία της αιρετής διοίκησης, υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Κύριο αίτημα της ΚΕΔΕ αποτελεί η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και η μεταρρύθμιση ουσίας που θα υπηρετεί πραγματικά την συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Κατ’ εξαίρεση, θα παραμείνουν ανοιχτοί οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα δημοτικά ΚΔΑΠ, τα ΚΑΠΗ και οι κοινωνικές δομές».

«Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών μας και την υποστήριξή τους στα αιτήματα που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ίδιους» αναφέρει κλείνοντας η ανακοίνωση του Δήμου.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Θεσσαλονίκης