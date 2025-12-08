Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 140 χρόνια του Ομίλου Ερετών
Γ. Μώραλης: «Ο Όμιλος Ερετών είναι το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της χώρας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πειραιά και τον ελληνικό αθλητισμό».
Στην εκδήλωση για τα 140 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του Ομίλου Ερετών, που πραγματοποιήθηκε στο Μικρολίμανο, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.
Από τον Δήμο Πειραιά παρέστησαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελίνα Βερυκάκη και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλης Αγγελόπουλος.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον Πρόεδρο του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους αθλητές για τη μακρά και ενεργή παρουσία τους στον ναυταθλητισμό, τονίζοντας ότι ο Όμιλος Ερετών αποτελεί ζωντανό κύτταρο της πόλης και πρότυπο αθλητικής δραστηριότητας.
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:
«Ο Όμιλος Ερετών είναι το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της χώρας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πειραιά και τον ελληνικό αθλητισμό. Έχει αναδείξει Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές και μια νέα γενιά παιδιών που αγαπούν την κωπηλασία. Η συνεργασία μας, όλα αυτά τα χρόνια, είναι σταθερή και παραγωγική και θέλουμε να τη συνεχίσουμε με ακόμη πιο δυναμικό τρόπο.
Ο Δήμος Πειραιά σκοπεύει να παραχωρήσει στον Όμιλο έναν χώρο στα Βοτσαλάκια, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο και να ενισχύσει τη δραστηριότητά του. Παράλληλα, επιδιώκουμε να φέρουμε στην πόλη διοργανώσεις παράκτιας κωπηλασίας και άλλες αθλητικές δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τη ναυταθλητική μας ταυτότητα.
Η Δημοτική Αρχή διεκδικεί επίσης, τη ναυταθλητική διαχείριση και τη λειτουργία του λιμανιού στο Μικρολίμανο μέσω της ίδρυσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το αίτημά μας έχει ήδη συζητηθεί με εκπροσώπους της κυβέρνησης και πιστεύω ότι μέσα στο 2026 θα υπάρξουν εξελίξεις, ελπίζω θετικές. Ο Πειραιάς έχει ισχυρή ναυτική παράδοση και ο Όμιλος Ερετών αποτελεί βασικό μέρος αυτής της πορείας».
Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ερετών Γιάννης Καρράς, ανέφερε:
«Ο Όμιλος Ερετών συμπληρώνει εφέτος 140 χρόνια συνεχούς λειτουργίας ως το πρώτο αθλητικό σωματείο της χώρας. Στη διάρκεια αυτής της πορείας αναδείξαμε Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές και αθλητές που τίμησαν τον Πειραιά και την Ελλάδα. Η ιστορία μας είναι μεγάλη, αλλά το βλέμμα μας παραμένει στραμμένο στο μέλλον. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε στα παιδιά υποστήριξη και κίνητρα, ώστε να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην κωπηλασία. Η συνεργασία και η στήριξη του Δήμου Πειραιά είναι ουσιαστικές και ενισχύουν τη συνέχιση του έργου μας».
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Πειραιά
