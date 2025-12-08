Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Με αφετηρία τον Πειραιά, ξεκίνησε η πρώτη φάση των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σηματοδοτώντας μια σημαντική μετάβαση για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά και ο Αναπληρωτής Υπουργός πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο, όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα επόμενα στάδια αξιοποίησης του χώρου.

Η απομάκρυνση των εναέριων καλωδίων αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού, που προβλέπει την αντικατάσταση των δικτύων του τρόλεϊ σε όλη την Αττική με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, τα δρομολόγια των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων που θα αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ στον Πειραιά, θα είναι με μεγαλύτερη συχνότητα και πιο οικονομικά για τους Έλληνες πολίτες.

Επισημαίνεται ότι, η παρέμβαση αυτή δίνει ταυτόχρονα λύση στην ανενεργή γραμμή του τραμ επί της Ακτής Ποσειδώνος, καθώς η αποξήλωση και η αναδιοργάνωση του συγκεκριμένου τμήματος απελευθερώνει τον χώρο και ανοίγει τον δρόμο για τη λειτουργία της γραμμής του τραμ μέχρι το λιμάνι.

«Η ανάγκη από καθαρότερες, ασφαλέστερες και πιο λειτουργικές υποδομές»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η σημερινή έναρξη της αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τις αστικές μετακινήσεις στην πόλη μας. Με σεβασμό στην παράδοση που τα τρόλεϊ υπηρέτησαν επί δεκαετίες τους κατοίκους της Αττικής, ανοίγει τώρα ο δρόμος για ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και φιλικό προς τον πολίτη σύστημα μετακίνησης.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά.

Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και μια πυκνοκατοικημένη αστική ζώνη έχει ανάγκη από καθαρότερες, ασφαλέστερες και πιο λειτουργικές υποδομές.

Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την μετάβαση με όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε αυτή να γίνει με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην ανάγκη των πολιτών για άνετη και ποιοτική μετακίνηση.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι πως, η παρέμβαση αυτή δίνει λύση στην ανενεργή γραμμή του τραμ στην Ακτή Ποσειδώνος, καθώς η αποξήλωση και η αναδιοργάνωση του τμήματος απελευθερώνουν τον χώρο, αξιοποιώντας πλέον την υποδομή στο λιμάνι.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πειραιάς έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε επίπεδο μεταφορών, με την έλευση του μετρό και τη λειτουργία του τραμ, οι οποίες σε συνδυασμό με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τις αστικές και φυσικά τη δημοτική συγκοινωνία διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σταθερής τροχιάς, που ενισχύει ουσιαστικά την προσβασιμότητα και εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία καθιστά δυνατές τέτοιες παρεμβάσεις, επ΄ ωφέλεια της πόλης και των Πειραιωτών».

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκε στην έναρξη των εργασιών και ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά