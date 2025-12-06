Ξεκινά από αύριο Κυριακή (07/12), από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, η αποξήλωση του πρώτου τμήματος των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες και περιλαμβάνει εργασίες αποξήλωσης του δικτύου και αντικατάσταση του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη συνολική έκταση του δικτύου, που φτάνει τα 143 χιλιόμετρα, εκτιμάται ότι το 70% περίπου θα αποξηλωθεί. Τα καλώδια θα παραμείνουν μόνο σε μεγάλους, ευθύγραμμους άξονες, όπου θα μεταφερθούν συγκεκριμένες γραμμές τρόλεϊ, με στόχο τη βελτίωση της συχνότητας και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του μέσου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης διευκρίνισε πως το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε περίπου 5,5 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο των τρόλεϊ ενώ «επιστρατεύοντας» τα ηλεκτρικά λεωφορεία το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ.

Όπως είπε «οι γραμμές δεν αλλάζουν, αλλάζει μόνο η τεχνολογία που τις εξυπηρετεί. Στις μεγάλες ευθείες των κεντρικών αξόνων το δίκτυο θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με όλο τον διαθέσιμο στόλο, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Στις υπόλοιπες γραμμές περνάμε σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και οχήματα τεχνολογίας IMC, γιατί είναι οικονομικότερα, πιο ευέλικτα και πιο φιλικά προς τις ανάγκες του επιβάτη».

«Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ υπερδιπλάσιο από ενός ηλεκτρικού λεωφορείου»

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας για την εν λόγω απόφαση, ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει: «Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ».

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αναφέρει πως «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για το πρόβλημα της κίνησης» δηλώνοντας «Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι και, κατ’ επέκταση, να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή στους δρόμους».