Στεφάνι στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων
Χ. Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων: «Το Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε σήμερα το πρωί στον χώρο του Πολυτεχνείου όπου και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς, τον Νοέμβριο του 1973, υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισήμανε: «Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ΄73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο.
Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους, που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν. Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους».
*πηγή φωτογραφιών, δήμος Αθηναίων
