Πέτρες, δακρυγόνα και… πυροβολισμοί: Απίστευτα επεισόδια σε ποδοσφαιρικό ντέρμπι στο Κονγκό (vids)

Το ντέρμπι ανάμεσα στη Σίμπα και τη Μαζέμπε για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό θα μείνει «χαραγμένο» στις μνήμες των ποδοσφαιρόφιλων της χώρας, ωστόσο για τους λάθος λόγους.

Όλα ξεκίνησαν με το σφύριγμα της λήξης, που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Οπαδοί εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθούν στον διαιτητή της αναμέτρησης, και το γήπεδο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, καθώς ξέσπασαν επεισόδια στο χορτάρι αλλά και στις κερκίδες, με ρίψεις αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και πετρών.

Αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ έγινε και αναφορά για πυροβολισμούς στον αέρα για να ηρεμήσει η χαώδης κατάσταση που επικρατούσε στο γήπεδο.

Τα επεισόδια αυτά έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη ΛΔ Κονγκό, με μεγάλη μερίδα ανθρώπων να ζητάει την παρέμβαση της κυβέρνησης, ούτως ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα.

Δείτε τι συνέβη

#RDC: Ce mardi soir, le stade Dominique Diur de Kolwezi est devenu un vrai champ de bataille après le match nul entre le TP Mazembe de Lubumbashi, et l’AS Simba, l’équipe de la gouverneure Fifi Masuka. Dès la fin du match de Linafoot, la tension a explosé : des supporters furieux… pic.twitter.com/jRxjO2qwH0 — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) November 11, 2025

Crazy scenes in DR Congo today… 😳 AS Simba 1-1 TP Mazembe and full-time descended into chaos. Tear gas in the air, fans scattering, tension everywhere. This is not what football should look like. Passion is beautiful, but violence is not part of the game.#AfricanFootball pic.twitter.com/tHctCFuKVV — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 11, 2025