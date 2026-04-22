Ανδρας στον οποίο είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για τον φόνο γειτόνισσάς του κατά τη διάρκεια κλοπής το 1990 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Η εκτέλεση του Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών (φωτογραφία, επάνω, από Florida Department of Corrections/iheart.com), έγινε στις 18:15 χθες (τοπική ώρα· σήμερα στη 01:15 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας.

Είναι η όγδοη φέτος στις ΗΠΑ — όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες — και η πέμπτη στη Φλόριντα.

Του είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 1990 της γειτόνισσάς του Μάρλις Σάδερ, 56 ετών, όταν τον βρήκε μέσα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια κλοπής.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Οι μέθοδοι εκτέλεσης

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 39 το 2025.

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».

Αλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις — Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια — εφαρμόζεται μορατόριουμ, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ