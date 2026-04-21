Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
Σύμφωνα με πληροφορίες o ένας από τους δυο αλλοδαπούς, εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα και συνελήφθη
Περιστατικό απόπειρας αρπαγής ανηλίκου, από δυο άτομα ξένης εθνικότητας, καταγγέλλει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι, τη Δευτέρα, περίπου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου Κάτω Τιθορέας, δύο άγνωστα άτομα – ξένης εθνικότητας – προσέγγισαν ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, του ζήτησαν να πάνε μαζί βόλτα.
Η αντίδραση του παιδιού
Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί αντέδρασε άμεσα και απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στη μητέρα του, η οποία ενημέρωσε λεπτομερώς το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας – Ελάτειας, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, συνιστά σε όλους τους γονείς προσοχή, ψυχραιμία και εγρήγορση και τους παρακαλεί παράλληλα να μιλήσουν στα παιδιά τους για τους τρόπους αποφυγής αγνώστων προσώπων και άμεσης αντιμετώπισης ύποπτων περιστατικών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, o ένας από τους δυο αλλοδαπούς, εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα και συνελήφθη. Για τον δεύτερο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έφυγε από την περιοχή με το τρένο. Και οι δυο διαμένουν τα τελευταία χρόνια στην Κάτω Τιθορέα και εργάζονται σε αγροτικές καλλιέργειες.
