Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα
Στη σύλληψη ενός 19χρονου με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Συγκεκριμένα, ο 19χρονος εντοπίστηκε να συνοδεύει στο αεροδρόμιο μια 15χρονη ημεδαπή, στον χώρο έκδοσης εισιτηρίων. Για την ανήλικη κοπέλα είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την οικογένειά της.
Θεσσαλονίκη: Είχε δηλωθεί εξαφάνιση για την 15χρονη
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα προηγούμενα 24ωρα η οικογένειά της είχε ενημερώσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ότι η ανήλικη αγνοείται.
Όπως αναφέρει η voria.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης τους έπιασαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να εκδώσουν εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψουν στην Τουρκία.
Και οι δύο, που είναι μουσουλμάνοι Ρομά, παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ξάνθης.
