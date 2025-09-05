Στη σύλληψη ενός 19χρονου με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος εντοπίστηκε να συνοδεύει στο αεροδρόμιο μια 15χρονη ημεδαπή, στον χώρο έκδοσης εισιτηρίων. Για την ανήλικη κοπέλα είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την οικογένειά της.

Θεσσαλονίκη: Είχε δηλωθεί εξαφάνιση για την 15χρονη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα προηγούμενα 24ωρα η οικογένειά της είχε ενημερώσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ότι η ανήλικη αγνοείται.

Όπως αναφέρει η voria.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης τους έπιασαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να εκδώσουν εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψουν στην Τουρκία.

Και οι δύο, που είναι μουσουλμάνοι Ρομά, παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ξάνθης.