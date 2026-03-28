Χερσόνησος Ηρακλείου: Συνελήφθη 30χρονος για αρπαγή ανήλικης από την Αθήνα
Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη του έγινε όταν κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης από την οικία τους, σε περιοχή της Αττικής
Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής ο 30χρονος άνδρας για την υπόθεση της 17χρονης κοπέλας που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της σε περιοχή της Αττικής και εντοπίστηκε στο σπίτι του συλληφθέντα στη Χερσόνησο Ηρακλείου.
Όπως έχει γράψει το Cretalive, η ανήλικη είχε γνωριστεί διαδικτυακά με τον 30χρονο ενώ φέρεται να πήγε στην Κρήτη για να εργαστεί στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν και φιλοξενούνταν στο σπίτι του συλληφθέντα στη Χερσόνησο.
Ο 30χρονος κατηγορείται για αρπαγή της κοπέλας, η οποία επέστρεψε στα συγγενικά της πρόσωπα.
Στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης επισημαίνονται τα εξής:
«Συνελήφθη χθες (27.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ημεδαπός κατηγορούμενος για αρπαγή ανήλικης.
Ειδικότερα την 24.03.2026 ημεδαπός κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση ανήλικης από την οικία τους σε περιοχή της Αττικής.
Ανήλικη εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία 30χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και παραδόθηκε στους οικείους της.
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου».
