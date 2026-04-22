Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές 2-1: Επιστροφή στις νίκες με Εμπαπέ και Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στο σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη, καθώς επικράτησε με σχετική άνεση της Αλαβές (2-1) στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Οι «μερένγκες» μείωσαν την απόσταση στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (79-73), έχοντας παιχνίδι παραπάνω, παρ’ όλα αυτά θα παλέψουν μέχρι τέλους με όσες πιθανότητες έχουν για το πρωτάθλημα.

Στο 30’ ο Εμπαπέ έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία σε αμυντικό της Αλαβές και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Στο 48’ ο Σιβέρα απέκρουσε το σουτ του Τσουαμενί, αλλά όχι κι εκείνο του Βινίσιους έξω από την περιοχή, με τον Βραζιλιάνο να γράφει το 2-0.

Στο 82ο λεπτό η κεφαλιά ψαράκι του Παράδα σταμάτησε στο δοκάρι της Ρεάλ και στο 90+3′ ο Μαρτίνεθ με όμορφο τακουνάκι έκανε το τελικό 2-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Άρνολντ (63’ Καμαβινγκά), Χάουσεν, Μιλιτάο (46’ Ρίντιγκερ), Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί (63’ Καρβαχάλ), Μπέλινγκχαμ (56’ Μασταντουόνο), Εμπαπέ, Γκιουλέρ (56’ Μπραΐμ Ντίαθ), Βινίσιους

ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Ότο, Τενάλια, Παράδα, Μπλάνκο (75’ Γκεβάρα), Ντένις Σουάρεθ (56’ Ιμπάνιεθ), Γιούσι, Γουρίδι (58’ Αλενιά), Άνχελ Πέρεθ, Μαρτίνεθ, Μπογέ (66’ Ντιαμπατέ).

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Μπέτις επικράτησε 3-2 της Ζιρόνα και εδραιώθηκε στην πεντάδα που ενδεχομένως να δίνει και ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης χρονιάς.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της La Liga:

Τρίτη (21/04)

Μαγιόρκα-Βαλένθια 1-1

(49′ Σάμου Κόστα – 67′ Σαντίκ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα 1-0

(16′ Γκουρουθέτα)

Τζιρόνα-Μπέτις 2-3

(7′ Τσιγκάνκοφ, 67′ πεν. Ουναΐ – 23′ Ρόκα, 63′ Εζαλζουλί, 80′ Ρικέλμε)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 2-1

(30′ Εμπαπέ, 50′ Βινίσιους – 90’+3′ Μαρτίνεθ)

Τετάρτη (22/04)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη (23/03)

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (24/04)

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Σάββατο (25/04)

Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)

Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή (26/04)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)

Οβιέδο-Έλτσε (17:15)

Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)

Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα (27/04)

Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)