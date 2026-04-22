Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές 2-1: Επιστροφή στις νίκες με Εμπαπέ και Βινίσιους
Τα δυο αστέρια της «βασίλισσας» οδήγησαν την ομάδα τους σε άνετη νίκη. Επίσης, η Μπέτις πήρε εκτός έδρας σημαντική νίκη επί της Τζιρόνα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στο σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη, καθώς επικράτησε με σχετική άνεση της Αλαβές (2-1) στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, για την 33η αγωνιστική της La Liga.
Οι «μερένγκες» μείωσαν την απόσταση στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (79-73), έχοντας παιχνίδι παραπάνω, παρ’ όλα αυτά θα παλέψουν μέχρι τέλους με όσες πιθανότητες έχουν για το πρωτάθλημα.
Στο 30’ ο Εμπαπέ έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία σε αμυντικό της Αλαβές και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Στο 48’ ο Σιβέρα απέκρουσε το σουτ του Τσουαμενί, αλλά όχι κι εκείνο του Βινίσιους έξω από την περιοχή, με τον Βραζιλιάνο να γράφει το 2-0.
Στο 82ο λεπτό η κεφαλιά ψαράκι του Παράδα σταμάτησε στο δοκάρι της Ρεάλ και στο 90+3′ ο Μαρτίνεθ με όμορφο τακουνάκι έκανε το τελικό 2-1.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Άρνολντ (63’ Καμαβινγκά), Χάουσεν, Μιλιτάο (46’ Ρίντιγκερ), Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί (63’ Καρβαχάλ), Μπέλινγκχαμ (56’ Μασταντουόνο), Εμπαπέ, Γκιουλέρ (56’ Μπραΐμ Ντίαθ), Βινίσιους
ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Ότο, Τενάλια, Παράδα, Μπλάνκο (75’ Γκεβάρα), Ντένις Σουάρεθ (56’ Ιμπάνιεθ), Γιούσι, Γουρίδι (58’ Αλενιά), Άνχελ Πέρεθ, Μαρτίνεθ, Μπογέ (66’ Ντιαμπατέ).
Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Μπέτις επικράτησε 3-2 της Ζιρόνα και εδραιώθηκε στην πεντάδα που ενδεχομένως να δίνει και ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης χρονιάς.
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της La Liga:
Τρίτη (21/04)
Μαγιόρκα-Βαλένθια 1-1
(49′ Σάμου Κόστα – 67′ Σαντίκ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα 1-0
(16′ Γκουρουθέτα)
Τζιρόνα-Μπέτις 2-3
(7′ Τσιγκάνκοφ, 67′ πεν. Ουναΐ – 23′ Ρόκα, 63′ Εζαλζουλί, 80′ Ρικέλμε)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 2-1
(30′ Εμπαπέ, 50′ Βινίσιους – 90’+3′ Μαρτίνεθ)
Τετάρτη (22/04)
Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)
Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)
Πέμπτη (23/03)
Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)
Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (24/04)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Σάββατο (25/04)
Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)
Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)
Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)
Κυριακή (26/04)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)
Οβιέδο-Έλτσε (17:15)
Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)
Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)
Δευτέρα (27/04)
Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)
